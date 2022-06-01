https://ria.ru/20220601/sapery-1792485701.html
Российские саперы обезвредили 12 960 взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР
Российские саперы обезвредили 12 960 взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Российские саперы обезвредили 12 960 взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР
Саперы РФ обезвредили в ЛНР и ДНР 12 960 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T22:02
2022-06-01T22:02
2022-06-01T22:02
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Саперы РФ обезвредили в ЛНР и ДНР 12 960 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено 2 626,84 га, в том числе за сутки – 21,9 га. 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 12 960 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 80", - уточнил Мизинцев.
https://ria.ru/20220522/mariupol-1790012331.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, донецкая народная республика
Российские саперы обезвредили 12 960 взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР
Минобороны: российские саперы обезвредили 12 960 взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР