https://ria.ru/20220601/sapery-1792485701.html

Российские саперы обезвредили 12 960 взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР

Российские саперы обезвредили 12 960 взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Российские саперы обезвредили 12 960 взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР

Саперы РФ обезвредили в ЛНР и ДНР 12 960 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T22:02

2022-06-01T22:02

2022-06-01T22:02

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790102710_0:181:3181:1970_1920x0_80_0_0_d33cf76b3310881b78792ea962803d44.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Саперы РФ обезвредили в ЛНР и ДНР 12 960 взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено 2 626,84 га, в том числе за сутки – 21,9 га. 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 12 960 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 80", - уточнил Мизинцев.

https://ria.ru/20220522/mariupol-1790012331.html

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, донецкая народная республика