https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792301294.html
Глава Минфина Украины не верит в эффективность антироссийских санкций
Глава Минфина Украины не верит в эффективность антироссийских санкций - РИА Новости, 01.06.2022
Глава Минфина Украины не верит в эффективность антироссийских санкций
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что введенные странами Запада в отношении России санкции не сработают в ближайшие полгода или еще когда-либо. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:20
2022-06-01T12:20
2022-06-01T12:20
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что введенные странами Запада в отношении России санкции не сработают в ближайшие полгода или еще когда-либо."Объективная реальность такова, что антироссийские санкции оказывают слишком мягкое влияние на российскую экономику и бюджет – даже с оглядкой на то, что курс рубля быстро восстановился. Поэтому я не верю в то, что антироссийские санкции подействуют через полгода или еще позже", - сказал Марченко в интервью местному изданию mind.ua, опубликованном в среду.По его словам, "несправедливо", что Украина теряет 300 миллионов евро ежедневно, в то время как Россия за то же время зарабатывает 1 миллиард евро.Чиновник заявил, что Киеву необходимо добиваться от Запада гораздо более жестких антироссийских санкций, в частности, полного нефтяного и газового эмбарго и запрета на импорт любых товаров из РФ.Также он заявил, что Запад должен ввести санкции против всего российского бизнеса, "продолжающего поддерживать свою власть, платя налоги".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине, ряд других стран также приняли рестрикции в отношении России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792230812.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792131637.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, киев, в мире, европа
Глава Минфина Украины не верит в эффективность антироссийских санкций
Глава Минфина Украины Марченко заявил, что не верит в эффективность антироссийских санкций