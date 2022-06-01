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Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792250110.html
Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла
Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.06.2022
Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что патриарха Кирилла могут включить в РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:28
2022-06-01T09:28
религия
в мире
жозеп боррель
русская православная церковь
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что патриарха Кирилла могут включить в санкционный список, заявила, что подобные заявления делаются из страха.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета."Боррель... как бы дипломат, человек, который должен заниматься дипломатией, выходит и говорит, что они должны включить патриарха Кирилла в их какой-то список, чёрный причём. Они уже не понимают, насколько это инфернально звучит - включить православного патриарха в их чёрный список", - сказала она в эфире радио Sputnik.Ранее председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) заявил, что введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла было бы неправильным и неправомерным, так как он вне политики и выступает против насилия.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791972426.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791943568.html
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в мире, жозеп боррель, русская православная церковь, санкции в отношении россии
09:28 01.06.2022
 
Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла

Захарова о санкциях против патриарха: чиновники ЕС делают такие заявления из страха

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что патриарха Кирилла могут включить в санкционный список, заявила, что подобные заявления делаются из страха.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 11:56
В МИД призвали ЕС молиться, чтобы патриарх Кирилл не ввел ответные санкции
"Боррель... как бы дипломат, человек, который должен заниматься дипломатией, выходит и говорит, что они должны включить патриарха Кирилла в их какой-то список, чёрный причём. Они уже не понимают, насколько это инфернально звучит - включить православного патриарха в их чёрный список", - сказала она в эфире радио Sputnik.
"Они уже настолько в такой беспомощности и, самое главное, страхе находятся, сейчас ими руководит просто страх, основной составляющей которого является отсутствие реальных ценностей, морали, знаний, практического опыта, который приводил бы к эффективным решениям, просто непрофессионализм и отсутствие какой-либо самостоятельности не только при принятии решений, а просто при анализе, что вот такие жуткие фразы они себе позволяют", - подчеркнула Захарова.
Ранее председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) заявил, что введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла было бы неправильным и неправомерным, так как он вне политики и выступает против насилия.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:35Религия
Боррель допустил введение санкций Евросоюза против патриарха Кирилла
 
РелигияВ миреЖозеп БоррельРусская православная церковьСанкции в отношении России
 
 
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