Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла
Захарова о санкциях против патриарха: чиновники ЕС делают такие заявления из страха
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что патриарха Кирилла могут включить в санкционный список, заявила, что подобные заявления делаются из страха.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.
"Боррель... как бы дипломат, человек, который должен заниматься дипломатией, выходит и говорит, что они должны включить патриарха Кирилла в их какой-то список, чёрный причём. Они уже не понимают, насколько это инфернально звучит - включить православного патриарха в их чёрный список", - сказала она в эфире радио Sputnik.
"Они уже настолько в такой беспомощности и, самое главное, страхе находятся, сейчас ими руководит просто страх, основной составляющей которого является отсутствие реальных ценностей, морали, знаний, практического опыта, который приводил бы к эффективным решениям, просто непрофессионализм и отсутствие какой-либо самостоятельности не только при принятии решений, а просто при анализе, что вот такие жуткие фразы они себе позволяют", - подчеркнула Захарова.
Ранее председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) заявил, что введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла было бы неправильным и неправомерным, так как он вне политики и выступает против насилия.