https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792250110.html

Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла

Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.06.2022

Захарова прокомментировала планы ввести санкции против патриарха Кирилла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что патриарха Кирилла могут включить в РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:28

2022-06-01T09:28

2022-06-01T09:28

религия

в мире

жозеп боррель

русская православная церковь

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что патриарха Кирилла могут включить в санкционный список, заявила, что подобные заявления делаются из страха.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета."Боррель... как бы дипломат, человек, который должен заниматься дипломатией, выходит и говорит, что они должны включить патриарха Кирилла в их какой-то список, чёрный причём. Они уже не понимают, насколько это инфернально звучит - включить православного патриарха в их чёрный список", - сказала она в эфире радио Sputnik.Ранее председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) заявил, что введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла было бы неправильным и неправомерным, так как он вне политики и выступает против насилия.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791972426.html

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791943568.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жозеп боррель, русская православная церковь, санкции в отношении россии