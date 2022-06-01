https://ria.ru/20220601/samozanyatye-1792424242.html

Эксперты: отношения самозанятых с государством нуждаются в регулировании

Эксперты: отношения самозанятых с государством нуждаются в регулировании - РИА Новости, 01.06.2022

Эксперты: отношения самозанятых с государством нуждаются в регулировании

Экономические отношения с участием пяти миллионов самозанятых граждан РФ не имеют четкого определения в правовом пространстве, а права и обязанности участников... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:42

2022-06-01T17:42

2022-06-01T17:42

россия

экономика

общество

бизнес

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Экономические отношения с участием пяти миллионов самозанятых граждан РФ не имеют четкого определения в правовом пространстве, а права и обязанности участников трактуются на основании документов, которые не относятся к этой форме экономической активности. Такой вывод делают эксперты – авторы комплексного доклада "Регулирование цифровых платформ".Создатели исследования, уже опубликованного в Интернете, презентовали его на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Законы столетней давности"Понятия из современной цифровой эпохи многие чиновники предпочитают трактовать, опираясь на терминологию и понятийно-правовой аппарат, который сформировался сто лет назад", - заявил руководитель авторского коллектива, юрист Кирилл Рашкован.По его словам, отношения, которые определены в Трудовом кодексе РФ и большинства стран – не особо отражают современную реальность.На сегодняшний день, по словам авторов доклада, самозанятые, которых насчитывается не менее пяти миллионов – самая динамичная часть российской экономики."В условиях ковида и санкций самозанятость – еще и способ решения социальных проблем, особенно важный для регионов. Многие до сих пор воспринимают таких людей, как наемных работников. Это не соответствует действительности, логике и правовым принципам", - отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Эксперт полагает, что следует совсем по-другому воспринимать такое явление, как самозанятость и не отказываться от регулирования, а производить его сообразно реалиям цифровой экономики XXI века."Речь идет о том, чтобы регулирование соответствовало предмету. Чтобы мы не пытались с помощью вожжей вести автомобиль", - подчеркнул Журавлев.Суть противоречия, по словам экспертов, состоит в том, что самозанятые получили от государства льготный налоговый режим. Они платят от 4% до 6% налогов, а если речь идет о трудовых отношениях, налоги могут достигать 52%.По словам Рашкована, усилия соответствующих ведомств переквалифицировать гражданско-правовые, подрядные договоры в трудовые отношения с целью повышения собираемости налогов представляют собой дорогу в никуда и подмену понятий."В результате государство получит не 6 миллионов самозанятых, которые платят 6% налогов, а 6 миллионов безработных", - подчеркнул Рашкован.Платформы с неопределенным статусомСущественной частью инфраструктуры экономики XXI века, по словам экспертов, являются цифровые платформы, с работой которых мы сталкиваемся ежедневно, вызывая такси или заказывая курьерские услуги. Статус платформ не определен не только в законах России, но и в правовой базе других стран."Сама по себе платформа не является ни потребителем, ни покупателем. Она - организатор торгового оборота. Ее задача состоит в том, чтобы пользователи могли взаимодействовать друг с другом максимально эффективно", - отметил Рашкован.По словам экспертов, платформы не могут нести ответственность за качество услуг, предоставляемых исполнителями."Точно так же как электронные площадки, на которых организовываются торги в рамках государственного заказа, со всей очевидностью не отвечают за качество товаров и услуг, и не являются частью цепочки поставок", - подчеркнул руководитель авторского коллектива.Отношение к платформам, как к организаторам торгового оборота, не предполагает их вывод из государственного контроля, уверены эксперты.

https://ria.ru/20220429/samozanyatye-1786106155.html

https://ria.ru/20220524/samozanyatost-1790400417.html

https://ria.ru/20220428/samozanyatye-1786022931.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, общество, бизнес