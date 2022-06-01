https://ria.ru/20220601/restoran-1792236578.html

В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек

В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек - РИА Новости, 01.06.2022

В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек

Пожар и взрыв произошли в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая, в результате один человек погиб, 13 получили ранения... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T06:53

2022-06-01T06:53

2022-06-01T06:53

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китай

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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Пожар и взрыв произошли в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая, в результате один человек погиб, 13 получили ранения разной степени тяжести, говорится в заявлении местного правительства.Инцидент произошел в ресторане около 6.30 утра в среду (1.30 мск), на место оперативно прибыли пожарные, медики, сотрудники правоохранительных органов. Все пострадавшие были отправлены в больницы для получения медицинской помощи.Большое число находившихся в ресторане людей в столь ранее время можно объяснить тем, что время завтрака в Китае обычно приходится на период с 5.30 до 8.00, когда рестораны, столовые и небольшие кафе подают именно блюда завтрака.Уточняется, что сначала в ресторане произошел пожар, а за ним последовал взрыв. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.

https://ria.ru/20220524/vzryv-1790472218.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай