Рейтинг@Mail.ru
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/restoran-1792236578.html
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек - РИА Новости, 01.06.2022
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек
Пожар и взрыв произошли в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая, в результате один человек погиб, 13 получили ранения... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:53
2022-06-01T06:53
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Пожар и взрыв произошли в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая, в результате один человек погиб, 13 получили ранения разной степени тяжести, говорится в заявлении местного правительства.Инцидент произошел в ресторане около 6.30 утра в среду (1.30 мск), на место оперативно прибыли пожарные, медики, сотрудники правоохранительных органов. Все пострадавшие были отправлены в больницы для получения медицинской помощи.Большое число находившихся в ресторане людей в столь ранее время можно объяснить тем, что время завтрака в Китае обычно приходится на период с 5.30 до 8.00, когда рестораны, столовые и небольшие кафе подают именно блюда завтрака.Уточняется, что сначала в ресторане произошел пожар, а за ним последовал взрыв. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.
https://ria.ru/20220524/vzryv-1790472218.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_608196f73b0f5de0a4aeac1730f89d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай
06:53 01.06.2022
 
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек

При взрыве в ресторане в китайской провинции Хунань погиб один человек, 13 пострадали

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Пожар и взрыв произошли в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая, в результате один человек погиб, 13 получили ранения разной степени тяжести, говорится в заявлении местного правительства.
Инцидент произошел в ресторане около 6.30 утра в среду (1.30 мск), на место оперативно прибыли пожарные, медики, сотрудники правоохранительных органов. Все пострадавшие были отправлены в больницы для получения медицинской помощи.
Большое число находившихся в ресторане людей в столь ранее время можно объяснить тем, что время завтрака в Китае обычно приходится на период с 5.30 до 8.00, когда рестораны, столовые и небольшие кафе подают именно блюда завтрака.
Уточняется, что сначала в ресторане произошел пожар, а за ним последовал взрыв. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 18:27
В китайском Чанчжоу прогремел взрыв, есть пострадавшие
 
В миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала