https://ria.ru/20220601/restoran-1792236578.html
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек - РИА Новости, 01.06.2022
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек
Пожар и взрыв произошли в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая, в результате один человек погиб, 13 получили ранения... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:53
2022-06-01T06:53
2022-06-01T06:53
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китай
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Пожар и взрыв произошли в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая, в результате один человек погиб, 13 получили ранения разной степени тяжести, говорится в заявлении местного правительства.Инцидент произошел в ресторане около 6.30 утра в среду (1.30 мск), на место оперативно прибыли пожарные, медики, сотрудники правоохранительных органов. Все пострадавшие были отправлены в больницы для получения медицинской помощи.Большое число находившихся в ресторане людей в столь ранее время можно объяснить тем, что время завтрака в Китае обычно приходится на период с 5.30 до 8.00, когда рестораны, столовые и небольшие кафе подают именно блюда завтрака.Уточняется, что сначала в ресторане произошел пожар, а за ним последовал взрыв. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек
При взрыве в ресторане в китайской провинции Хунань погиб один человек, 13 пострадали
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Пожар и взрыв произошли в одном из ресторанов города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая, в результате один человек погиб, 13 получили ранения разной степени тяжести, говорится в заявлении местного правительства.
Инцидент произошел в ресторане около 6.30 утра в среду (1.30 мск), на место оперативно прибыли пожарные, медики, сотрудники правоохранительных органов. Все пострадавшие были отправлены в больницы для получения медицинской помощи.
Большое число находившихся в ресторане людей в столь ранее время можно объяснить тем, что время завтрака в Китае
обычно приходится на период с 5.30 до 8.00, когда рестораны, столовые и небольшие кафе подают именно блюда завтрака.
Уточняется, что сначала в ресторане произошел пожар, а за ним последовал взрыв. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.