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Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.06.2022
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Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы
Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.06.2022
Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы
Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает портал mos.ru. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:26
2022-06-01T12:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
отрадное
марьина роща
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает портал mos.ru."В этом году в СВАО в рамках региональной программы капитального ремонта работы проведут в 221 многоквартирном доме", - сообщается на портале мэра Москвы.В материале отмечается, что самые высокие здания, где пройдет капремонт, находятся в районе Отрадное. В свою очередь, самое невысокое здание, где проведут работы, расположено в районе Свиблово. Его построили в 1953 году по индивидуальному проекту.Отмечается, что самое старое здание округа, в котором в этом году запланированы работы по капремонту, находится в районе Марьина Роща. Бывший доходный дом в пять этажей с одним подъездом возвели в 1917 году по индивидуальному проекту. Площадь фасада этого дома — всего 602 квадратных метра, это наименьший среди всех фасадов зданий округа, в которых в этом году пройдет капремонт.Добавляется, что наибольшая площадь фасада у дома в Останкинском районе — более 26,6 тысячи квадратных метров. Многоквартирное панельное здание построено в 1972 году по типовому проекту, в нем 12 этажей и 16 подъездов.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в программу капитального ремонта в городе на 2022 год вошло более 1,7 тысячи домов.В материале отмечается, что перечень необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по семи-восьми инженерным системам и конструктивным элементам.
https://ria.ru/20220531/voda-1792097103.html
https://realty.ria.ru/20220531/kapremont-1791673901.html
москва
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москва, отрадное, марьина роща, петр бирюков, капремонт в москве
12:26 01.06.2022
 

Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает портал mos.ru.
"В этом году в СВАО в рамках региональной программы капитального ремонта работы проведут в 221 многоквартирном доме", - сообщается на портале мэра Москвы.
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В материале отмечается, что самые высокие здания, где пройдет капремонт, находятся в районе Отрадное. В свою очередь, самое невысокое здание, где проведут работы, расположено в районе Свиблово. Его построили в 1953 году по индивидуальному проекту.
Отмечается, что самое старое здание округа, в котором в этом году запланированы работы по капремонту, находится в районе Марьина Роща. Бывший доходный дом в пять этажей с одним подъездом возвели в 1917 году по индивидуальному проекту. Площадь фасада этого дома — всего 602 квадратных метра, это наименьший среди всех фасадов зданий округа, в которых в этом году пройдет капремонт.
Добавляется, что наибольшая площадь фасада у дома в Останкинском районе — более 26,6 тысячи квадратных метров. Многоквартирное панельное здание построено в 1972 году по типовому проекту, в нем 12 этажей и 16 подъездов.
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Топ-5 вопросов о ремонте фасадов домов во время капремонта
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в программу капитального ремонта в городе на 2022 год вошло более 1,7 тысячи домов.
В материале отмечается, что перечень необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по семи-восьми инженерным системам и конструктивным элементам.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОтрадноеМарьина рощаПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
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