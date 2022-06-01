Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 220 многоквартирных домов отремонтируют на северо-востоке Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает портал mos.ru.
"В этом году в СВАО в рамках региональной программы капитального ремонта работы проведут в 221 многоквартирном доме", - сообщается на портале мэра Москвы.
В материале отмечается, что самые высокие здания, где пройдет капремонт, находятся в районе Отрадное. В свою очередь, самое невысокое здание, где проведут работы, расположено в районе Свиблово. Его построили в 1953 году по индивидуальному проекту.
Отмечается, что самое старое здание округа, в котором в этом году запланированы работы по капремонту, находится в районе Марьина Роща. Бывший доходный дом в пять этажей с одним подъездом возвели в 1917 году по индивидуальному проекту. Площадь фасада этого дома — всего 602 квадратных метра, это наименьший среди всех фасадов зданий округа, в которых в этом году пройдет капремонт.
Добавляется, что наибольшая площадь фасада у дома в Останкинском районе — более 26,6 тысячи квадратных метров. Многоквартирное панельное здание построено в 1972 году по типовому проекту, в нем 12 этажей и 16 подъездов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в программу капитального ремонта в городе на 2022 год вошло более 1,7 тысячи домов.
В материале отмечается, что перечень необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по семи-восьми инженерным системам и конструктивным элементам.