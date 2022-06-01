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Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Красноярском крае - РИА Новости, 01.06.2022
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Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Красноярском крае
Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Красноярском крае - РИА Новости, 01.06.2022
Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Красноярском крае
Более 2,8 тысячи многоквартирных домов будут отремонтированы в рамках выполнения программы капитального ремонта за 2023-2025 годы в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:10
2022-06-01T12:10
общество
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Более 2,8 тысячи многоквартирных домов будут отремонтированы в рамках выполнения программы капитального ремонта за 2023-2025 годы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Утвержден план реализации региональной программы капремонта в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. За это время ремонт пройдет в 2868 домах. Приоритетным по-прежнему остается ремонт газового и лифтового оборудования. В 144 домах заменят систему газоснабжения, в 511 домах – лифтовое оборудование", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, программа капитального ремонта многоквартирных домов действует с 2015 года. За этот период капремонт выполнен в 5,6 тысячи домов, в которых проживают более 670 тысяч человек. В каждом третьем доме выполнен как минимум один вид ремонта, а в каждом пятом – более двух."В этом году завершается очередной трёхлетний этап и одновременно идёт подготовка к следующему, с 2023-го по 2025 годы. По поручению губернатора краткосрочный план разработан и утверждён на месяц раньше, чем обычно", - цитирует пресс-служба замминистра строительства края Ирину Сосновскую.Она отметила, что планы проведения капремонта разбиты на трёхлетние периоды, и дополнительное время даст возможность региональному фонду и органам местного самоуправления выполнить все обязательные процедуры в более ранние сроки.
https://ria.ru/20220530/voda-1791719543.html
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общество, красноярский край
12:10 01.06.2022
 
Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Красноярском крае

Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют за три года в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Более 2,8 тысячи многоквартирных домов будут отремонтированы в рамках выполнения программы капитального ремонта за 2023-2025 годы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Утвержден план реализации региональной программы капремонта в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. За это время ремонт пройдет в 2868 домах. Приоритетным по-прежнему остается ремонт газового и лифтового оборудования. В 144 домах заменят систему газоснабжения, в 511 домах – лифтовое оборудование", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, программа капитального ремонта многоквартирных домов действует с 2015 года. За этот период капремонт выполнен в 5,6 тысячи домов, в которых проживают более 670 тысяч человек. В каждом третьем доме выполнен как минимум один вид ремонта, а в каждом пятом – более двух.
"В этом году завершается очередной трёхлетний этап и одновременно идёт подготовка к следующему, с 2023-го по 2025 годы. По поручению губернатора краткосрочный план разработан и утверждён на месяц раньше, чем обычно", - цитирует пресс-служба замминистра строительства края Ирину Сосновскую.
Она отметила, что планы проведения капремонта разбиты на трёхлетние периоды, и дополнительное время даст возможность региональному фонду и органам местного самоуправления выполнить все обязательные процедуры в более ранние сроки.
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