https://ria.ru/20220601/remont-1792296914.html

Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Красноярском крае

Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Красноярском крае - РИА Новости, 01.06.2022

Почти три тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Красноярском крае

Более 2,8 тысячи многоквартирных домов будут отремонтированы в рамках выполнения программы капитального ремонта за 2023-2025 годы в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:10

2022-06-01T12:10

2022-06-01T12:10

общество

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783274573_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_868e67351ccd03268f070e81522e9197.jpg

КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Более 2,8 тысячи многоквартирных домов будут отремонтированы в рамках выполнения программы капитального ремонта за 2023-2025 годы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Утвержден план реализации региональной программы капремонта в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. За это время ремонт пройдет в 2868 домах. Приоритетным по-прежнему остается ремонт газового и лифтового оборудования. В 144 домах заменят систему газоснабжения, в 511 домах – лифтовое оборудование", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, программа капитального ремонта многоквартирных домов действует с 2015 года. За этот период капремонт выполнен в 5,6 тысячи домов, в которых проживают более 670 тысяч человек. В каждом третьем доме выполнен как минимум один вид ремонта, а в каждом пятом – более двух."В этом году завершается очередной трёхлетний этап и одновременно идёт подготовка к следующему, с 2023-го по 2025 годы. По поручению губернатора краткосрочный план разработан и утверждён на месяц раньше, чем обычно", - цитирует пресс-служба замминистра строительства края Ирину Сосновскую.Она отметила, что планы проведения капремонта разбиты на трёхлетние периоды, и дополнительное время даст возможность региональному фонду и органам местного самоуправления выполнить все обязательные процедуры в более ранние сроки.

https://ria.ru/20220530/voda-1791719543.html

https://ria.ru/20220518/krasnoyarsk-1789149117.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, красноярский край