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Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года - РИА Новости, 01.06.2022
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Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года
Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года - РИА Новости, 01.06.2022
Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года
Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проведут в этом году текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:21
2022-06-01T09:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проведут в этом году текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах, в них проведут косметический ремонт, перечень работ может быть дополнен в индивидуальном порядке. О датах начала ремонта жителей предупредим заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов."В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости в подъездах проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительные приборы", - рассказал Бирюков.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
09:21 01.06.2022
 
Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года

Бирюков: более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проведут в этом году текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах, в них проведут косметический ремонт, перечень работ может быть дополнен в индивидуальном порядке. О датах начала ремонта жителей предупредим заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов.
"В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости в подъездах проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительные приборы", - рассказал Бирюков.
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