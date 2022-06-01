https://ria.ru/20220601/remont-1792249097.html
Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года
Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года - РИА Новости, 01.06.2022
Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года
Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проведут в этом году текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:21
2022-06-01T09:21
2022-06-01T09:21
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петр бирюков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проведут в этом году текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах, в них проведут косметический ремонт, перечень работ может быть дополнен в индивидуальном порядке. О датах начала ремонта жителей предупредим заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов."В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости в подъездах проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительные приборы", - рассказал Бирюков.
https://ria.ru/20220531/tsvetenie-1792095414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года
Бирюков: более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года