https://ria.ru/20220601/remont-1792249097.html

Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года

Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года - РИА Новости, 01.06.2022

Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проведут в этом году текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:21

2022-06-01T09:21

2022-06-01T09:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проведут в этом году текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах, в них проведут косметический ремонт, перечень работ может быть дополнен в индивидуальном порядке. О датах начала ремонта жителей предупредим заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов."В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости в подъездах проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительные приборы", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20220531/tsvetenie-1792095414.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков