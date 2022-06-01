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Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/reeksport-1792483108.html
Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ
Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ
Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает издание... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:32
2022-06-01T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
джо байден
лиз трасс
лондон
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает издание Politico со ссылкой на близкие к переговорам источники.США должны официально одобрить реэкспорт систем РСЗО из Британии ввиду регулирующих правил. По словам источников, британский премьер-министр Борис Джонсон обсуждал вопрос о поставках М270 на Украину с президентом США Джо Байденом. Переговоры продолжатся в четверг на уровне главы МИД Лиз Трасс и госсекретаря Энтони Блинкена. Как утверждается в материале, у администрации США нет причин отказывать Лондону в этом вопросе.Системы M270 могут поражать цели на расстоянии около 50 миль (80 километров). Дальность действия ракет стала камнем преткновения в дискуссиях последних нескольких недель. Западные чиновники опасаются, что предоставление таких систем, способных наносить удары по российской территории, может спровоцировать эскалацию конфликта.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.HIMARS и РСЗО М270 обладают схожими возможностями и дальностью стрельбы, но HIMARS - более легкая версия, передвигающаяся на колесном шасси.
https://ria.ru/20220601/pomosch-1792472146.html
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в мире, борис джонсон, джо байден, лиз трасс, лондон, украина, сша, великобритания
21:32 01.06.2022
 
Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ

Politico: Британия согласовывает с США реэкспорт на Украину американских РСЗО

© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня
Американская реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает издание Politico со ссылкой на близкие к переговорам источники.
США должны официально одобрить реэкспорт систем РСЗО из Британии ввиду регулирующих правил. По словам источников, британский премьер-министр Борис Джонсон обсуждал вопрос о поставках М270 на Украину с президентом США Джо Байденом. Переговоры продолжатся в четверг на уровне главы МИД Лиз Трасс и госсекретаря Энтони Блинкена. Как утверждается в материале, у администрации США нет причин отказывать Лондону в этом вопросе.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 20:24Специальная военная операция на Украине
Пентагон рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине
Системы M270 могут поражать цели на расстоянии около 50 миль (80 километров). Дальность действия ракет стала камнем преткновения в дискуссиях последних нескольких недель. Западные чиновники опасаются, что предоставление таких систем, способных наносить удары по российской территории, может спровоцировать эскалацию конфликта.
Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.
HIMARS и РСЗО М270 обладают схожими возможностями и дальностью стрельбы, но HIMARS - более легкая версия, передвигающаяся на колесном шасси.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Лавров назвал провокацией требования Киева к Западу о поставках РСЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБорис ДжонсонДжо БайденЛиз ТрассЛондонУкраинаСШАВеликобритания
 
 
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