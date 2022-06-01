https://ria.ru/20220601/reeksport-1792483108.html

Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ

Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2022

Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ

Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает издание... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:32

2022-06-01T21:32

2022-06-01T21:32

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает издание Politico со ссылкой на близкие к переговорам источники.США должны официально одобрить реэкспорт систем РСЗО из Британии ввиду регулирующих правил. По словам источников, британский премьер-министр Борис Джонсон обсуждал вопрос о поставках М270 на Украину с президентом США Джо Байденом. Переговоры продолжатся в четверг на уровне главы МИД Лиз Трасс и госсекретаря Энтони Блинкена. Как утверждается в материале, у администрации США нет причин отказывать Лондону в этом вопросе.Системы M270 могут поражать цели на расстоянии около 50 миль (80 километров). Дальность действия ракет стала камнем преткновения в дискуссиях последних нескольких недель. Западные чиновники опасаются, что предоставление таких систем, способных наносить удары по российской территории, может спровоцировать эскалацию конфликта.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.HIMARS и РСЗО М270 обладают схожими возможностями и дальностью стрельбы, но HIMARS - более легкая версия, передвигающаяся на колесном шасси.

https://ria.ru/20220601/pomosch-1792472146.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/lavrov-1792439933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, борис джонсон, джо байден, лиз трасс, лондон, украина, сша, великобритания