https://ria.ru/20220601/rasteniya-1792269576.html

Цветоводы попросили внести в список параллельного импорта луковицы растений

Цветоводы попросили внести в список параллельного импорта луковицы растений - РИА Новости, 01.06.2022

Цветоводы попросили внести в список параллельного импорта луковицы растений

Цветоводы просят включить в перечень товаров для параллельного импорта луковицы тюльпанов, лилий, нарциссов и гиацинтов, так как российские производители цветов РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:43

2022-06-01T10:43

2022-06-01T10:43

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Цветоводы просят включить в перечень товаров для параллельного импорта луковицы тюльпанов, лилий, нарциссов и гиацинтов, так как российские производители цветов ими не располагают, следует из письма ассоциации "Теплицы России" на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова (есть у РИА Новости)."Убедительно просим Вас дополнить перечень товаров параллельного импорта кодом ТНВЭД 0601 10 и 0601 20 (соответствуют этой продукции - ред.)", - говорится в обращении.Ассоциация указывает, что в перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный 6 мая, вошли живые деревья, луковицы и корни растений, срезанные цветы и декоративная зелень - то есть в описательной части были перечислены практически все растения. Между тем, согласно кодам ТН ВЭД, указанным в документе, получается, что параллельный импорт разрешен только для неукорененных черенков и отводок, а также привитых и непривитых роз."Перечень ограничен только двумя кодами ТН ВЭД и сюда не вошла большая группа - луковицы цветочных растений (код 0601), что также имеет важное значение для производителей тюльпанов, лилий и других луковичных растений на срезку", - говорится в обращении."Посадочный материал для луковичных растений (тюльпаны, лилии, нарциссы, гиацинты и прочее) всегда 100% был импортным. У нас в стране производства луковиц нет", - подчеркивают в ассоциации.

https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html

https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790603971.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)