https://ria.ru/20220601/rasteniya-1792269576.html
Цветоводы попросили внести в список параллельного импорта луковицы растений
Цветоводы попросили внести в список параллельного импорта луковицы растений - РИА Новости, 01.06.2022
Цветоводы попросили внести в список параллельного импорта луковицы растений
Цветоводы просят включить в перечень товаров для параллельного импорта луковицы тюльпанов, лилий, нарциссов и гиацинтов, так как российские производители цветов РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:43
2022-06-01T10:43
2022-06-01T10:43
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Цветоводы просят включить в перечень товаров для параллельного импорта луковицы тюльпанов, лилий, нарциссов и гиацинтов, так как российские производители цветов ими не располагают, следует из письма ассоциации "Теплицы России" на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова (есть у РИА Новости)."Убедительно просим Вас дополнить перечень товаров параллельного импорта кодом ТНВЭД 0601 10 и 0601 20 (соответствуют этой продукции - ред.)", - говорится в обращении.Ассоциация указывает, что в перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный 6 мая, вошли живые деревья, луковицы и корни растений, срезанные цветы и декоративная зелень - то есть в описательной части были перечислены практически все растения. Между тем, согласно кодам ТН ВЭД, указанным в документе, получается, что параллельный импорт разрешен только для неукорененных черенков и отводок, а также привитых и непривитых роз."Перечень ограничен только двумя кодами ТН ВЭД и сюда не вошла большая группа - луковицы цветочных растений (код 0601), что также имеет важное значение для производителей тюльпанов, лилий и других луковичных растений на срезку", - говорится в обращении."Посадочный материал для луковичных растений (тюльпаны, лилии, нарциссы, гиацинты и прочее) всегда 100% был импортным. У нас в стране производства луковиц нет", - подчеркивают в ассоциации.
https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html
https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790603971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Цветоводы попросили внести в список параллельного импорта луковицы растений
Цветоводы попросили включить в список товаров для параллельного импорта луковицы растений
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Цветоводы просят включить в перечень товаров для параллельного импорта луковицы тюльпанов, лилий, нарциссов и гиацинтов, так как российские производители цветов ими не располагают, следует из письма ассоциации "Теплицы России" на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова (есть у РИА Новости).
"Убедительно просим Вас дополнить перечень товаров параллельного импорта кодом ТНВЭД 0601 10 и 0601 20 (соответствуют этой продукции - ред.)", - говорится в обращении.
Ассоциация указывает, что в перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный 6 мая, вошли живые деревья, луковицы и корни растений, срезанные цветы и декоративная зелень - то есть в описательной части были перечислены практически все растения. Между тем, согласно кодам ТН ВЭД, указанным в документе, получается, что параллельный импорт разрешен только для неукорененных черенков и отводок, а также привитых и непривитых роз.
"Перечень ограничен только двумя кодами ТН ВЭД и сюда не вошла большая группа - луковицы цветочных растений (код 0601), что также имеет важное значение для производителей тюльпанов, лилий и других луковичных растений на срезку", - говорится в обращении.
"Посадочный материал для луковичных растений (тюльпаны, лилии, нарциссы, гиацинты и прочее) всегда 100% был импортным. У нас в стране
производства луковиц нет", - подчеркивают в ассоциации.