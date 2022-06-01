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Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 01.06.2022
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех
Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до 3, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:45
2022-06-01T18:45
2022-06-01T18:49
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до 3, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что один мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина
18:45 01.06.2022 (обновлено: 18:49 01.06.2022)
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех
В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех