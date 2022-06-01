https://ria.ru/20220601/ranenye-1792449684.html

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 01.06.2022

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех

Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до 3, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:45

2022-06-01T18:45

2022-06-01T18:49

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до 3, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что один мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220530/volontery-1791717040.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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донецк (днр), донецкая народная республика, украина