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Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ranenye-1792449684.html
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 01.06.2022
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех
Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до 3, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:45
2022-06-01T18:49
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до 3, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что один мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина
18:45 01.06.2022 (обновлено: 18:49 01.06.2022)
 
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до трех

В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до 3, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что один мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.

"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Петровском районе Донецка число раненных возросло до 3 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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