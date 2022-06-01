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Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная - РИА Новости, 01.06.2022
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Новости Подмосковья
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Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная
Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная - РИА Новости, 01.06.2022
Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная
Подавляющее большинство иностранных компаний, работающих в Подмосковье, продолжают свою деятельность и не заявляли о возможном уходе с рынка, сообщила... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:16
2022-06-01T20:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство иностранных компаний, работающих в Подмосковье, продолжают свою деятельность и не заявляли о возможном уходе с рынка, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По ее словам, в Московской области работает 186 только крупных иностранных брендов с объемом оборота более 1 миллиарда рублей.Она также назвала компании, которые уже нашли новых собственников и возобновили или готовятся к возобновлению деятельности. Это McDonald's, ОБИ, Valio и Stora Enso.Глава ведомства добавила, что иностранные компании, как и российские предприятия, сейчас активно выстраивают новые логистические цепочки, а отдельные инвесторы также рассматривают возможности для расширения бизнеса ввиду образующихся новых ниш на профильных рынках.
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московская область (подмосковье), экономика
20:16 01.06.2022
 

Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство иностранных компаний, работающих в Подмосковье, продолжают свою деятельность и не заявляли о возможном уходе с рынка, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в Московской области работает 186 только крупных иностранных брендов с объемом оборота более 1 миллиарда рублей.
"Четыре иностранных компании из Подмосковья, которые ранее объявили о выходе из российских активов, уже нашли новых собственников. Еще шесть компаний активно ищут варианты по передаче своих активов. Однако все они продолжают выполнять свои обязательства перед сотрудниками в полном объеме", - отметила глава регионального Мининвеста в эфире "Радио России".
Она также назвала компании, которые уже нашли новых собственников и возобновили или готовятся к возобновлению деятельности. Это McDonald's, ОБИ, Valio и Stora Enso.
"Иностранные компании являются важной составляющей экономики региона. На этих предприятиях трудоустроено порядка 100 тысяч человек. Объем налоговых отчислений составляет около 50 миллиардов рублей ежегодно. Безусловно, регион заинтересован в стабильной работе этих предприятий, поэтому со всеми компаниями мы находимся в прямом контакте, знаем о текущей ситуации и пока никаких серьезных тревожных сигналов от них мы не получали", - подчеркнула Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба облправительства.
Глава ведомства добавила, что иностранные компании, как и российские предприятия, сейчас активно выстраивают новые логистические цепочки, а отдельные инвесторы также рассматривают возможности для расширения бизнеса ввиду образующихся новых ниш на профильных рынках.
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