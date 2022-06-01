https://ria.ru/20220601/rabotodateli-1792469237.html

Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная

Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная - РИА Новости, 01.06.2022

Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная

Подавляющее большинство иностранных компаний, работающих в Подмосковье, продолжают свою деятельность и не заявляли о возможном уходе с рынка, сообщила... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:16

2022-06-01T20:16

2022-06-01T20:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792470197_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_653bf15b62cdf84f44c514b6a9614f06.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство иностранных компаний, работающих в Подмосковье, продолжают свою деятельность и не заявляли о возможном уходе с рынка, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По ее словам, в Московской области работает 186 только крупных иностранных брендов с объемом оборота более 1 миллиарда рублей.Она также назвала компании, которые уже нашли новых собственников и возобновили или готовятся к возобновлению деятельности. Это McDonald's, ОБИ, Valio и Stora Enso.Глава ведомства добавила, что иностранные компании, как и российские предприятия, сейчас активно выстраивают новые логистические цепочки, а отдельные инвесторы также рассматривают возможности для расширения бизнеса ввиду образующихся новых ниш на профильных рынках.

https://realty.ria.ru/20220527/biznes-1791050669.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика