11:31 01.06.2022 (обновлено: 12:44 01.06.2022)
Российские ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8
Минобороны РФ: российские ПВО сбили украинские Су-25 в ДНР и Ми-8 в Харьковской области
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. За сутки российские военные на Украине сбили истребитель Су-25 и семь беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой народной республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова", — сказал генерал-майор.
Семь дронов уничтожены в районах Горловки, Гольмовского, Ясиноватой, Варваровки — все в Донбассе, вблизи населенных пунктов Малые проходы и Новая Гнилица под Харьковом, а также у Пятихатки Херсонской области.
Также в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.