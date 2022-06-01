13:03 01.06.2022 (обновлено: 13:30 01.06.2022)
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
Президент Путин поздравил премьера Армении Пашиняна с днем рождения
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России тепло поздравил премьер-министра Армении с днем рождения... Ранее Владимир Путин направил Николу Пашиняну поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.
Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Уверен, что в русле конструктивного диалога, установившегося между нами, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему упрочению союзнических российско-армянских отношений на благо наших братских народов", - отмечается в телеграмме.
Российский лидер пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.