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Путин поздравил Пашиняна с днем рождения - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения - РИА Новости, 01.06.2022
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:03
2022-06-01T13:30
политика
владимир путин
никол пашинян
россия
армения
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России тепло поздравил премьер-министра Армении с днем рождения... Ранее Владимир Путин направил Николу Пашиняну поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.Российский лидер пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
https://ria.ru/20220601/pashinyan-1792322790.html
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политика, владимир путин, никол пашинян, россия, армения
13:03 01.06.2022 (обновлено: 13:30 01.06.2022)
 
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент Путин поздравил премьера Армении Пашиняна с днем рождения

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России тепло поздравил премьер-министра Армении с днем рождения... Ранее Владимир Путин направил Николу Пашиняну поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем
Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Уверен, что в русле конструктивного диалога, установившегося между нами, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему упрочению союзнических российско-армянских отношений на благо наших братских народов", - отмечается в телеграмме.
Российский лидер пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
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ПолитикаВладимир ПутинНикол ПашинянРоссияАрмения
 
 
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