Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Уверен, что в русле конструктивного диалога, установившегося между нами, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему упрочению союзнических российско-армянских отношений на благо наших братских народов", - отмечается в телеграмме.