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Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/provokatsii-1792273149.html
Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием
Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием - РИА Новости, 01.06.2022
Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием
Россия уведомила Организацию по запрещению химического оружия о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ, сообщил посол РФ в РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:56
2022-06-01T18:10
специальная военная операция на украине
организация по запрещению химического оружия
в мире
россия
украина
александр шульгин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия уведомила Организацию по запрещению химического оружия о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ, сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин"Уже сообщили. В общей сложности за последнее время направили 12 вербальных нот, в которых подробно написали о местах и способах предполагаемых провокаций (украинской стороны - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам дипломата, российская сторона настаивает на безотлагательном распространении наших нот среди всех государств ОЗХО. "Техсекретариат уверяет, что эти сведения они внимательно изучают", - отметил Шульгин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/khimikaty-1792184706.html
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организация по запрещению химического оружия, в мире, россия, украина, александр шульгин, ситуация в днр и лнр
10:56 01.06.2022 (обновлено: 18:10 01.06.2022)
 
Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием

Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия уведомила Организацию по запрещению химического оружия о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ, сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин
"Уже сообщили. В общей сложности за последнее время направили 12 вербальных нот, в которых подробно написали о местах и способах предполагаемых провокаций (украинской стороны - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, российская сторона настаивает на безотлагательном распространении наших нот среди всех государств ОЗХО. "Техсекретариат уверяет, что эти сведения они внимательно изучают", - отметил Шульгин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Взрыв на химкомбинате Азот на территории, контролируемой ВСУ в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 19:45
На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами
 
Специальная военная операция на УкраинеОрганизация по запрещению химического оружияВ миреРоссияУкраинаАлександр ШульгинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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