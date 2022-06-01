https://ria.ru/20220601/provokatsii-1792273149.html

Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием

Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием - РИА Новости, 01.06.2022

Россия сообщила ОЗХО о готовящихся Украиной провокациях с химоружием

Россия уведомила Организацию по запрещению химического оружия о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ, сообщил посол РФ в РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:56

2022-06-01T10:56

2022-06-01T18:10

специальная военная операция на украине

организация по запрещению химического оружия

в мире

россия

украина

александр шульгин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776951812_0:121:2000:1246_1920x0_80_0_0_75d62938a6fc27497aae4a8b0fff113a.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия уведомила Организацию по запрещению химического оружия о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ, сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин"Уже сообщили. В общей сложности за последнее время направили 12 вербальных нот, в которых подробно написали о местах и способах предполагаемых провокаций (украинской стороны - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам дипломата, российская сторона настаивает на безотлагательном распространении наших нот среди всех государств ОЗХО. "Техсекретариат уверяет, что эти сведения они внимательно изучают", - отметил Шульгин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/khimikaty-1792184706.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

организация по запрещению химического оружия, в мире, россия, украина, александр шульгин, ситуация в днр и лнр