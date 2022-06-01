https://ria.ru/20220601/progress-1792370051.html

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 01.06.2022

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-18", отстыковавшийся от Международной космической станции, сошел с орбиты, его тугоплавкие элементы, пережившие вход в атмосферу,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:05

2022-06-01T15:05

2022-06-01T15:08

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18", отстыковавшийся от Международной космической станции, сошел с орбиты, его тугоплавкие элементы, пережившие вход в атмосферу, затоплены в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос"."Прогресс" сошёл с орбиты и прекратил своё существование. Несгоревшие фрагменты упали в 14.51 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Корабль отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента станции в 11.03 мск. В 14.11 мск его двигательная установка включилась на торможение. После того, как "Прогресс" получил необходимый импульс, он сошел с орбиты и разрушился в атмосфере."Прогресс МС-18" находился в составе МКС с 30 октября 2021 года. Помимо стандартных грузов он доставил космонавтам инструменты для работы в открытом космосе. С помощью двигательной установки корабля несколько раз проводилась коррекция орбиты станции, в том числе три раза для уклонения МКС от космического мусора. Последний раз "Прогресс МС-18" изменил орбиту станции 14 мая, подняв ее почти на два километра, чтобы к МКС мог пристыковаться следующий грузовик.Запуск "Прогресса МС-20" и его стыковка со станцией запланированы на 3 июня.

https://ria.ru/20220518/mks-1789254142.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос