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Космический грузовик "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 01.06.2022
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Наука
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Космический грузовик "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане
Космический грузовик "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 01.06.2022
Космический грузовик "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-18", отстыковавшийся от Международной космической станции, сошел с орбиты, его тугоплавкие элементы, пережившие вход в атмосферу,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:05
2022-06-01T15:08
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18", отстыковавшийся от Международной космической станции, сошел с орбиты, его тугоплавкие элементы, пережившие вход в атмосферу, затоплены в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос"."Прогресс" сошёл с орбиты и прекратил своё существование. Несгоревшие фрагменты упали в 14.51 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Корабль отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента станции в 11.03 мск. В 14.11 мск его двигательная установка включилась на торможение. После того, как "Прогресс" получил необходимый импульс, он сошел с орбиты и разрушился в атмосфере."Прогресс МС-18" находился в составе МКС с 30 октября 2021 года. Помимо стандартных грузов он доставил космонавтам инструменты для работы в открытом космосе. С помощью двигательной установки корабля несколько раз проводилась коррекция орбиты станции, в том числе три раза для уклонения МКС от космического мусора. Последний раз "Прогресс МС-18" изменил орбиту станции 14 мая, подняв ее почти на два километра, чтобы к МКС мог пристыковаться следующий грузовик.Запуск "Прогресса МС-20" и его стыковка со станцией запланированы на 3 июня.
https://ria.ru/20220518/mks-1789254142.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос
15:05 01.06.2022 (обновлено: 15:08 01.06.2022)
 
Космический грузовик "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане

Тугоплавкие элементы космического грузовика "Прогресс МС-18" затоплены в Тихом океане

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс-МС"
Грузовой корабль Прогресс-МС - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Грузовой корабль "Прогресс-МС". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-18", отстыковавшийся от Международной космической станции, сошел с орбиты, его тугоплавкие элементы, пережившие вход в атмосферу, затоплены в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос".
"Прогресс" сошёл с орбиты и прекратил своё существование. Несгоревшие фрагменты упали в 14.51 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Корабль отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента станции в 11.03 мск. В 14.11 мск его двигательная установка включилась на торможение. После того, как "Прогресс" получил необходимый импульс, он сошел с орбиты и разрушился в атмосфере.
"Прогресс МС-18" находился в составе МКС с 30 октября 2021 года. Помимо стандартных грузов он доставил космонавтам инструменты для работы в открытом космосе. С помощью двигательной установки корабля несколько раз проводилась коррекция орбиты станции, в том числе три раза для уклонения МКС от космического мусора. Последний раз "Прогресс МС-18" изменил орбиту станции 14 мая, подняв ее почти на два километра, чтобы к МКС мог пристыковаться следующий грузовик.
Запуск "Прогресса МС-20" и его стыковка со станцией запланированы на 3 июня.
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