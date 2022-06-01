https://ria.ru/20220601/prodovolstvie-1792291021.html

В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков

В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022

В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков

За Россией в вопросе стабильных поставок продовольствия на мировой рынок "не заржавеет", но именно Запад должен перестать лицемерить и снять все ограничения на... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:52

2022-06-01T11:52

2022-06-01T12:08

в мире

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За Россией в вопросе стабильных поставок продовольствия на мировой рынок "не заржавеет", но именно Запад должен перестать лицемерить и снять все ограничения на экспорт из России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты продолжаются. Я не уверен, что можно говорить о многостороннем формате обсуждения этих вопросов. Но, понимаете, за нами, как говорится, не заржавеет. Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане - как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, – они в доступности", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей рябков