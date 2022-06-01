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В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков
В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков
За Россией в вопросе стабильных поставок продовольствия на мировой рынок "не заржавеет", но именно Запад должен перестать лицемерить и снять все ограничения на... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:52
2022-06-01T11:52
2022-06-01T12:08
в мире
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За Россией в вопросе стабильных поставок продовольствия на мировой рынок "не заржавеет", но именно Запад должен перестать лицемерить и снять все ограничения на экспорт из России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты продолжаются. Я не уверен, что можно говорить о многостороннем формате обсуждения этих вопросов. Но, понимаете, за нами, как говорится, не заржавеет. Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане - как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, – они в доступности", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков
11:52 01.06.2022 (обновлено: 12:08 01.06.2022)
В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков призвал Запад снять препятствия для экспорта продовольствия