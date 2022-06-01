Рейтинг@Mail.ru
В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/prodovolstvie-1792291021.html
В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков
В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков
За Россией в вопросе стабильных поставок продовольствия на мировой рынок "не заржавеет", но именно Запад должен перестать лицемерить и снять все ограничения на... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:52
2022-06-01T12:08
в мире
россия
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За Россией в вопросе стабильных поставок продовольствия на мировой рынок "не заржавеет", но именно Запад должен перестать лицемерить и снять все ограничения на экспорт из России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты продолжаются. Я не уверен, что можно говорить о многостороннем формате обсуждения этих вопросов. Но, понимаете, за нами, как говорится, не заржавеет. Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане - как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, – они в доступности", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей рябков
11:52 01.06.2022 (обновлено: 12:08 01.06.2022)
 
В вопросе поставок продовольствия за Россией "не заржавеет", заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков призвал Запад снять препятствия для экспорта продовольствия

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За Россией в вопросе стабильных поставок продовольствия на мировой рынок "не заржавеет", но именно Запад должен перестать лицемерить и снять все ограничения на экспорт из России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакты продолжаются. Я не уверен, что можно говорить о многостороннем формате обсуждения этих вопросов. Но, понимаете, за нами, как говорится, не заржавеет. Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане - как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, – они в доступности", - сказал Рябков.
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 08:15
В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия
 
В миреРоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала