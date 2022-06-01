https://ria.ru/20220601/prigozhin-1792337246.html

Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии

Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии - РИА Новости, 01.06.2022

Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бизнесмена Евгения Пригожина против Совета Евросоюза, который в 2021 году внес его в санкционный список по Ливии. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:42

2022-06-01T13:42

2022-06-01T13:42

в мире

евгений пригожин

ливия

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бизнесмена Евгения Пригожина против Совета Евросоюза, который в 2021 году внес его в санкционный список по Ливии."Суд утвердил ограничительные меры, принятые Советом ЕС в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с ситуацией в Ливии", - говорится в сообщении суда. В суде сочли, что Совет ЕС привел достаточно информации и доказательств для введения персональных санкций.Совет ЕС обвиняет россиянина в причастности к деятельности в Ливии группы "Вагнер", оказанию ей поддержки, что, по мнению ЕС, "представляет угрозу миру, стабильности и безопасности страны". Утверждается, что организация "Вагнер" причастна к поставкам оружия в Ливию в нарушение эмбарго ООН, направлению туда наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Таким образом, ее действия шли вразрез с усилиями по мирному урегулированию в Ливии при поддержке ООН, считают в ЕС.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении". В декабре 2020 года Пригожин подал заявление в суд ЕС о его исключении из санкционного списка по Ливии. Как подчеркивали в "Конкорде", Пригожин "не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых". Также отмечалось, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов ЕС и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы".

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767878429.html

https://ria.ru/20211224/radiostantsiya-1765423092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евгений пригожин, ливия, евросоюз, россия, санкции в отношении россии