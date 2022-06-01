Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии
Европейский суд отклонил иск бизнесмена Пригожина из-за введения санкций по Ливии
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бизнесмена Евгения Пригожина против Совета Евросоюза, который в 2021 году внес его в санкционный список по Ливии.
"Суд утвердил ограничительные меры, принятые Советом ЕС в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с ситуацией в Ливии", - говорится в сообщении суда. В суде сочли, что Совет ЕС привел достаточно информации и доказательств для введения персональных санкций.
Совет ЕС обвиняет россиянина в причастности к деятельности в Ливии группы "Вагнер", оказанию ей поддержки, что, по мнению ЕС, "представляет угрозу миру, стабильности и безопасности страны". Утверждается, что организация "Вагнер" причастна к поставкам оружия в Ливию в нарушение эмбарго ООН, направлению туда наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Таким образом, ее действия шли вразрез с усилиями по мирному урегулированию в Ливии при поддержке ООН, считают в ЕС.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.
Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении". В декабре 2020 года Пригожин подал заявление в суд ЕС о его исключении из санкционного списка по Ливии. Как подчеркивали в "Конкорде", Пригожин "не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых". Также отмечалось, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов ЕС и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы".
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