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Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии - РИА Новости, 01.06.2022
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Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии
Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии - РИА Новости, 01.06.2022
Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии
Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бизнесмена Евгения Пригожина против Совета Евросоюза, который в 2021 году внес его в санкционный список по Ливии. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:42
2022-06-01T13:42
в мире
евгений пригожин
ливия
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бизнесмена Евгения Пригожина против Совета Евросоюза, который в 2021 году внес его в санкционный список по Ливии."Суд утвердил ограничительные меры, принятые Советом ЕС в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с ситуацией в Ливии", - говорится в сообщении суда. В суде сочли, что Совет ЕС привел достаточно информации и доказательств для введения персональных санкций.Совет ЕС обвиняет россиянина в причастности к деятельности в Ливии группы "Вагнер", оказанию ей поддержки, что, по мнению ЕС, "представляет угрозу миру, стабильности и безопасности страны". Утверждается, что организация "Вагнер" причастна к поставкам оружия в Ливию в нарушение эмбарго ООН, направлению туда наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Таким образом, ее действия шли вразрез с усилиями по мирному урегулированию в Ливии при поддержке ООН, считают в ЕС.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении". В декабре 2020 года Пригожин подал заявление в суд ЕС о его исключении из санкционного списка по Ливии. Как подчеркивали в "Конкорде", Пригожин "не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых". Также отмечалось, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов ЕС и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы".
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в мире, евгений пригожин, ливия, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
13:42 01.06.2022
 
Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии

Европейский суд отклонил иск бизнесмена Пригожина из-за введения санкций по Ливии

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бизнесмена Евгения Пригожина против Совета Евросоюза, который в 2021 году внес его в санкционный список по Ливии.
"Суд утвердил ограничительные меры, принятые Советом ЕС в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с ситуацией в Ливии", - говорится в сообщении суда. В суде сочли, что Совет ЕС привел достаточно информации и доказательств для введения персональных санкций.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:39
Швейцария ввела санкции против девяти лиц из-за связей с "Вагнером"
Совет ЕС обвиняет россиянина в причастности к деятельности в Ливии группы "Вагнер", оказанию ей поддержки, что, по мнению ЕС, "представляет угрозу миру, стабильности и безопасности страны". Утверждается, что организация "Вагнер" причастна к поставкам оружия в Ливию в нарушение эмбарго ООН, направлению туда наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Таким образом, ее действия шли вразрез с усилиями по мирному урегулированию в Ливии при поддержке ООН, считают в ЕС.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.
Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении". В декабре 2020 года Пригожин подал заявление в суд ЕС о его исключении из санкционного списка по Ливии. Как подчеркивали в "Конкорде", Пригожин "не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых". Также отмечалось, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов ЕС и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы".
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 21:37
Суд взыскал с "Эха Москвы" миллион рублей, заявили в "Конкорд"
 
В миреЕвгений ПригожинЛивияЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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