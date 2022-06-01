19:29 01.06.2022 (обновлено: 19:48 01.06.2022)
В ДНР рассказали об обвинениях, которые предъявят украинским неонацистам
Представитель ДНР Шишкина рассказала об обвинениях, которые предъявят украинским боевикам
ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Диапазон статей военных преступлений украинских боевиков намного шире, чем у нацистов на Нюрнбергском процессе, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина.
"Статей обвинения нам, к сожалению, всем жителям Донбасса, хорошо известны. Это геноцид русскоязычного населения, это применение недозволенных мер ведения военных действий, захват заложников, использование рабского труда, использование гражданского населения в качестве живого щита, умышленные убийства, причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого, хищения, мародерство, пытки, изнасилования. Список статей к сожалению, можно перечислять вечно. Диапазон статей военных преступлений значительно шире, чем у фашистов на Нюрнбергском процессе", - сказала Шишкина РИА Новости.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сроки подготовки Устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
18 мая, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.