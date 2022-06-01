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Правительство МО поддержит предпринимателей в отдаленных округах

Правительство МО поддержит предпринимателей в отдаленных округах - РИА Новости, 01.06.2022

Правительство МО поддержит предпринимателей в отдаленных округах

Правительство Московской области расширит меры поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес в отдаленных округах региона. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:23

2022-06-01T19:23

2022-06-01T19:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Правительство Московской области расширит меры поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес в отдаленных округах региона. Об этом сообщил телеканал "360"."Для Подмосковья важно создать максимально комфортные условия для работы предпринимателей, в том числе на отдаленных территориях. Так, на прошлой неделе Московская область расширила меры поддержки и обнулила налог на прибыль в рамках инвестиционного налогового вычета до 2029 года для тех компаний, которые будут приходить в отдаленные городские округа, развивать бизнес, расширять производство и создавать рабочие места", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Речь идет о таких округах, как Волоколамск, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Орехово-Зуево, Серебряные пруды, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Талдом и Лосино-Петровск.Представители малого и среднего бизнеса из этих округов могут воспользоваться программой льготного кредитования "Удаленные территории" в Московском областном фонде микрофинансирования и оформить заем на сумму до 2 миллионов рублей по ставке 2% годовых.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)