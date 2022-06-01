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Правительство МО поддержит предпринимателей в отдаленных округах
Правительство МО поддержит предпринимателей в отдаленных округах - РИА Новости, 01.06.2022
Правительство МО поддержит предпринимателей в отдаленных округах
Правительство Московской области расширит меры поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес в отдаленных округах региона. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:23
2022-06-01T19:23
2022-06-01T19:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Правительство Московской области расширит меры поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес в отдаленных округах региона. Об этом сообщил телеканал "360"."Для Подмосковья важно создать максимально комфортные условия для работы предпринимателей, в том числе на отдаленных территориях. Так, на прошлой неделе Московская область расширила меры поддержки и обнулила налог на прибыль в рамках инвестиционного налогового вычета до 2029 года для тех компаний, которые будут приходить в отдаленные городские округа, развивать бизнес, расширять производство и создавать рабочие места", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Речь идет о таких округах, как Волоколамск, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Орехово-Зуево, Серебряные пруды, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Талдом и Лосино-Петровск.Представители малого и среднего бизнеса из этих округов могут воспользоваться программой льготного кредитования "Удаленные территории" в Московском областном фонде микрофинансирования и оформить заем на сумму до 2 миллионов рублей по ставке 2% годовых.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Правительство Московской области расширит меры поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес в отдаленных округах региона. Об этом сообщил телеканал "360"
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"Для Подмосковья важно создать максимально комфортные условия для работы предпринимателей, в том числе на отдаленных территориях. Так, на прошлой неделе Московская область расширила меры поддержки и обнулила налог на прибыль в рамках инвестиционного налогового вычета до 2029 года для тех компаний, которые будут приходить в отдаленные городские округа, развивать бизнес, расширять производство и создавать рабочие места", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Речь идет о таких округах, как Волоколамск, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Орехово-Зуево, Серебряные пруды, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Талдом и Лосино-Петровск.
Представители малого и среднего бизнеса из этих округов могут воспользоваться программой льготного кредитования "Удаленные территории" в Московском областном фонде микрофинансирования и оформить заем на сумму до 2 миллионов рублей по ставке 2% годовых.