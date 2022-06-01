https://ria.ru/20220601/prazdnik-1792339122.html
В Херсоне организовали массовый праздник для детей
В Херсоне организовали массовый праздник для детей - РИА Новости, 01.06.2022
В Херсоне организовали массовый праздник для детей
Детский праздник организовала администрация Херсона в Потемкинском сквере города, отметить День защиты детей с танцами и подарками пришли сотни маленьких... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:45
2022-06-01T13:45
2022-06-01T16:52
специальная военная операция на украине
общество
украина
ситуация в днр и лнр
херсон
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ХЕРСОН, 1 июн - РИА Новости. Детский праздник организовала администрация Херсона в Потемкинском сквере города, отметить День защиты детей с танцами и подарками пришли сотни маленьких горожан с родителями, передает корреспондент РИА Новости.В программе для детей бесплатно организовали батуты, конкурсы с аниматорами, представления, прокат детских машинок и раздачу подарков. Самым любопытным детям российские военные, следящие за порядком и безопасностью, разрешили забраться на военную технику."Сегодня в честь дня защиты детей управление молодежной политики семьи и спорта совместно с управлением образования, а также с общественной организацией "Команда возможностей" решили провести данный праздник. В сложное время дети абсолютно ничем не заняты, и это шанс порадоваться, повеселиться и получить подарки", - сказал РИА Новости начальник управления молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савученко.Жительница Херсона, в свою очередь, рассказала РИА Новости, что праздник организован очень положительно, в такой атмосфере есть уверенность, что город живет. "Таких праздников в городе в принципе не делалось. Для детей ничего", - добавила она.Помимо детского праздника, в День защиты детей местные власти возобновили работу главного кинотеатра "Юбилейный", где детям бесплатно показали российские мультфильмы, которые долгое время были запрещены на Украине. Также состоялся детский футбольный матч, в котором победила команда "Дружба".
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Главный кинотеатр Херсона возобновил работу в День защиты детей
В Херсоне восстанавливается мирная жизнь - главный городской кинотеатр возобновил работу в День защиты детей с бесплатных сеансов, передает корреспондент РИА Новости. Рассказывает мэр.
2022-06-01T13:45
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общество, украина, ситуация в днр и лнр, херсон
13:45 01.06.2022 (обновлено: 16:52 01.06.2022)
В Херсоне организовали массовый праздник для детей
В Херсоне организовали массовый праздник с аниматорами и танцами для детей
ХЕРСОН, 1 июн - РИА Новости. Детский праздник организовала администрация Херсона в Потемкинском сквере города, отметить День защиты детей с танцами и подарками пришли сотни маленьких горожан с родителями, передает корреспондент РИА Новости.
В программе для детей бесплатно организовали батуты, конкурсы с аниматорами, представления, прокат детских машинок и раздачу подарков. Самым любопытным детям российские военные, следящие за порядком и безопасностью, разрешили забраться на военную технику.
"Сегодня в честь дня защиты детей управление молодежной политики семьи и спорта совместно с управлением образования, а также с общественной организацией "Команда возможностей" решили провести данный праздник. В сложное время дети абсолютно ничем не заняты, и это шанс порадоваться, повеселиться и получить подарки", - сказал РИА Новости начальник управления молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савученко.
Жительница Херсона, в свою очередь, рассказала РИА Новости, что праздник организован очень положительно, в такой атмосфере есть уверенность, что город живет. "Таких праздников в городе в принципе не делалось. Для детей ничего", - добавила она.
Помимо детского праздника, в День защиты детей местные власти возобновили работу главного кинотеатра "Юбилейный", где детям бесплатно показали российские мультфильмы, которые долгое время были запрещены на Украине
. Также состоялся детский футбольный матч, в котором победила команда "Дружба".