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В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе
В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе - РИА Новости, 01.06.2022
В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе
Пожар на Ясиновском коксохимическом заводе в Макеевке в Донецкой народной республике, возникший из-за обстрелов украинскими войсками, ликвидирован, сообщило МЧС РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T00:25
2022-06-01T00:25
2022-06-01T00:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Пожар на Ясиновском коксохимическом заводе в Макеевке в Донецкой народной республике, возникший из-за обстрелов украинскими войсками, ликвидирован, сообщило МЧС ДНР.Пожар начался в 21.52 (время совпадает с мск)."Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар на Ясиновском коксохимическом заводе", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220531/razminirovanie-1792213870.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе
В Макеевке ликвидировали пожар на Ясиновском коксохимическом заводе