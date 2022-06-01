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В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе

В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе - РИА Новости, 01.06.2022

В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе

Пожар на Ясиновском коксохимическом заводе в Макеевке в Донецкой народной республике, возникший из-за обстрелов украинскими войсками, ликвидирован, сообщило МЧС РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T00:25

2022-06-01T00:25

2022-06-01T00:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Пожар на Ясиновском коксохимическом заводе в Макеевке в Донецкой народной республике, возникший из-за обстрелов украинскими войсками, ликвидирован, сообщило МЧС ДНР.Пожар начался в 21.52 (время совпадает с мск)."Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар на Ясиновском коксохимическом заводе", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220531/razminirovanie-1792213870.html

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика