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В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе
В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе - РИА Новости, 01.06.2022
В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе
Пожар на Ясиновском коксохимическом заводе в Макеевке в Донецкой народной республике, возникший из-за обстрелов украинскими войсками, ликвидирован, сообщило МЧС РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T00:25
2022-06-01T00:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Пожар на Ясиновском коксохимическом заводе в Макеевке в Донецкой народной республике, возникший из-за обстрелов украинскими войсками, ликвидирован, сообщило МЧС ДНР.Пожар начался в 21.52 (время совпадает с мск)."Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар на Ясиновском коксохимическом заводе", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220531/razminirovanie-1792213870.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
00:25 01.06.2022
 
В Макеевке ликвидировали пожар на коксохимическом заводе

В Макеевке ликвидировали пожар на Ясиновском коксохимическом заводе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯсиновский коксохимический завод в Макеевке
Ясиновский коксохимический завод в Макеевке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ясиновский коксохимический завод в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Пожар на Ясиновском коксохимическом заводе в Макеевке в Донецкой народной республике, возникший из-за обстрелов украинскими войсками, ликвидирован, сообщило МЧС ДНР.
Пожар начался в 21.52 (время совпадает с мск).
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"Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар на Ясиновском коксохимическом заводе", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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