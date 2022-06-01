https://ria.ru/20220601/posolstvo-1792261893.html
Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля
Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля - РИА Новости, 01.06.2022
Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля
Посольство Донецкой народной республики в Москве может открыться в конце июня – начале июля, сообщила РИА Новости посол ДНР в РФ Ольга Макеева. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:19
2022-06-01T10:19
2022-06-01T13:41
донецкая народная республика
москва
ольга макеева
политика
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Посольство Донецкой народной республики в Москве может открыться в конце июня – начале июля, сообщила РИА Новости посол ДНР в РФ Ольга Макеева."Сейчас все упирается только в то, что в помещении, которое мы выбрали, делается ремонт. Когда будут проведены все необходимые работы, я думаю, что это будет конец июня - начало июля, мы сможем открыться и начать полноценную работу", - сказала она.По словам Макеевой, "фактическая работа (посольства – ред.) уже ведется - во время поездок в Москву у меня проходят встречи, в том числе, с нашими гражданами, которые временно проживают здесь, в Москве и в Подмосковье".Отвечая на вопрос, каким будет штат дипмиссии, посол ДНР сообщила, что планируется начать с небольшого числа сотрудников."Мы посмотрели, взвесили свои возможности, оценили количество вопросов по консульскому учету и исходя из этого определили необходимую численность. Если мы будем видеть необходимость в большем количестве сотрудников, мы расширим штат", - сказала она.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, москва, ольга макеева, политика
10:19 01.06.2022 (обновлено: 13:41 01.06.2022)
Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля
Посол ДНР Макеева: представительство в Москве может открыться в конце июня — начале июля
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Посольство Донецкой народной республики в Москве может открыться в конце июня – начале июля, сообщила РИА Новости посол ДНР в РФ Ольга Макеева.
"Сейчас все упирается только в то, что в помещении, которое мы выбрали, делается ремонт. Когда будут проведены все необходимые работы, я думаю, что это будет конец июня - начало июля, мы сможем открыться и начать полноценную работу", - сказала она.
По словам Макеевой, "фактическая работа (посольства – ред.) уже ведется - во время поездок в Москву
у меня проходят встречи, в том числе, с нашими гражданами, которые временно проживают здесь, в Москве и в Подмосковье".
Отвечая на вопрос, каким будет штат дипмиссии, посол ДНР
сообщила, что планируется начать с небольшого числа сотрудников.
"Мы посмотрели, взвесили свои возможности, оценили количество вопросов по консульскому учету и исходя из этого определили необходимую численность. Если мы будем видеть необходимость в большем количестве сотрудников, мы расширим штат", - сказала она.