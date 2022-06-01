https://ria.ru/20220601/posolstvo-1792261893.html

Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля

Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля - РИА Новости, 01.06.2022

Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля

Посольство Донецкой народной республики в Москве может открыться в конце июня – начале июля, сообщила РИА Новости посол ДНР в РФ Ольга Макеева. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:19

2022-06-01T10:19

2022-06-01T13:41

донецкая народная республика

москва

ольга макеева

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792334988_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_046f9269fc03a83ffa4bc86d6df4586a.jpg

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Посольство Донецкой народной республики в Москве может открыться в конце июня – начале июля, сообщила РИА Новости посол ДНР в РФ Ольга Макеева."Сейчас все упирается только в то, что в помещении, которое мы выбрали, делается ремонт. Когда будут проведены все необходимые работы, я думаю, что это будет конец июня - начало июля, мы сможем открыться и начать полноценную работу", - сказала она.По словам Макеевой, "фактическая работа (посольства – ред.) уже ведется - во время поездок в Москву у меня проходят встречи, в том числе, с нашими гражданами, которые временно проживают здесь, в Москве и в Подмосковье".Отвечая на вопрос, каким будет штат дипмиссии, посол ДНР сообщила, что планируется начать с небольшого числа сотрудников."Мы посмотрели, взвесили свои возможности, оценили количество вопросов по консульскому учету и исходя из этого определили необходимую численность. Если мы будем видеть необходимость в большем количестве сотрудников, мы расширим штат", - сказала она.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

донецкая народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, москва, ольга макеева, политика