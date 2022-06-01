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Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля - РИА Новости, 01.06.2022
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Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля
Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля - РИА Новости, 01.06.2022
Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля
Посольство Донецкой народной республики в Москве может открыться в конце июня – начале июля, сообщила РИА Новости посол ДНР в РФ Ольга Макеева. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:19
2022-06-01T13:41
донецкая народная республика
москва
ольга макеева
политика
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Посольство Донецкой народной республики в Москве может открыться в конце июня – начале июля, сообщила РИА Новости посол ДНР в РФ Ольга Макеева."Сейчас все упирается только в то, что в помещении, которое мы выбрали, делается ремонт. Когда будут проведены все необходимые работы, я думаю, что это будет конец июня - начало июля, мы сможем открыться и начать полноценную работу", - сказала она.По словам Макеевой, "фактическая работа (посольства – ред.) уже ведется - во время поездок в Москву у меня проходят встречи, в том числе, с нашими гражданами, которые временно проживают здесь, в Москве и в Подмосковье".Отвечая на вопрос, каким будет штат дипмиссии, посол ДНР сообщила, что планируется начать с небольшого числа сотрудников."Мы посмотрели, взвесили свои возможности, оценили количество вопросов по консульскому учету и исходя из этого определили необходимую численность. Если мы будем видеть необходимость в большем количестве сотрудников, мы расширим штат", - сказала она.
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донецкая народная республика, москва, ольга макеева, политика
10:19 01.06.2022 (обновлено: 13:41 01.06.2022)
 
Посольство ДНР в Москве может открыться в конце июня — начале июля

Посол ДНР Макеева: представительство в Москве может открыться в конце июня — начале июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева во время интервью агентству РИА Новости
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Посольство Донецкой народной республики в Москве может открыться в конце июня – начале июля, сообщила РИА Новости посол ДНР в РФ Ольга Макеева.
"Сейчас все упирается только в то, что в помещении, которое мы выбрали, делается ремонт. Когда будут проведены все необходимые работы, я думаю, что это будет конец июня - начало июля, мы сможем открыться и начать полноценную работу", - сказала она.
По словам Макеевой, "фактическая работа (посольства – ред.) уже ведется - во время поездок в Москву у меня проходят встречи, в том числе, с нашими гражданами, которые временно проживают здесь, в Москве и в Подмосковье".
Отвечая на вопрос, каким будет штат дипмиссии, посол ДНР сообщила, что планируется начать с небольшого числа сотрудников.
"Мы посмотрели, взвесили свои возможности, оценили количество вопросов по консульскому учету и исходя из этого определили необходимую численность. Если мы будем видеть необходимость в большем количестве сотрудников, мы расширим штат", - сказала она.
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Донецкая Народная РеспубликаМоскваОльга МакееваПолитика
 
 
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