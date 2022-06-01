Азаров считает, что Порошенко на Украине под контролем США ничего не грозит
Экс-премьер Азаров: пока США хозяева на Украине, Порошенко ничего не грозит
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что бывшему президенту Петру Порошенко ничего не грозит при возвращении в страну, пока хозяевами Украины остаются США.
"На мой взгляд, у Порошенко есть мощная защита со стороны американцев и полная индульгенция от них. Ему абсолютно ничего не грозит", - написал Азаров в среду в Telegram. "Именно поэтому я бы не стал тревожиться о его судьбе", - отметил он.
"Пока США в силе, пока они – хозяева Украины, Порошенко вообще ничего не грозит. Сколько компромата было в СМИ представлено по Порошенко, причем абсолютно доказанного! Столько ни по кому не было! А с него как с гуся вода!" - сказал Азаров.
После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили двадцать уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Суд в Киеве 19 января 2022 года отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Однако Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию экс-президента Петра Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.