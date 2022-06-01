https://ria.ru/20220601/politika-1792340699.html
Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили
Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили - РИА Новости, 01.06.2022
Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили
Обновленная концепция внешней политики РФ прорабатывается, еще не утверждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:49
2022-06-01T13:49
2022-06-01T14:13
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики РФ прорабатывается, еще не утверждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, он (документ) продолжает прорабатываться, и когда будет проработан, концепция будет рассмотрена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, утверждена ли концепция внешней политики, обсуждалась ли она на последнем заседании президента Владимира Путина с членами Совбеза.Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.
https://ria.ru/20220516/kontseptsiya-1788808655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
13:49 01.06.2022 (обновлено: 14:13 01.06.2022)
Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили
Пресс-секретарь Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили