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Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили - РИА Новости, 01.06.2022
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Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили
Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили - РИА Новости, 01.06.2022
Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили
Обновленная концепция внешней политики РФ прорабатывается, еще не утверждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:49
2022-06-01T14:13
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики РФ прорабатывается, еще не утверждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, он (документ) продолжает прорабатываться, и когда будет проработан, концепция будет рассмотрена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, утверждена ли концепция внешней политики, обсуждалась ли она на последнем заседании президента Владимира Путина с членами Совбеза.Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.
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политика, владимир путин, россия
13:49 01.06.2022 (обновлено: 14:13 01.06.2022)
 
Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили

Пресс-секретарь Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики РФ прорабатывается, еще не утверждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, он (документ) продолжает прорабатываться, и когда будет проработан, концепция будет рассмотрена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, утверждена ли концепция внешней политики, обсуждалась ли она на последнем заседании президента Владимира Путина с членами Совбеза.
Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 14:43
В МИД обсудили вопрос о новой редакции Концепции внешней политики России
 
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