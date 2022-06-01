https://ria.ru/20220601/politika-1792340699.html

Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили

Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили - РИА Новости, 01.06.2022

Песков заявил, что обновленную концепцию внешней политики еще не утвердили

Обновленная концепция внешней политики РФ прорабатывается, еще не утверждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:49

2022-06-01T13:49

2022-06-01T14:13

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики РФ прорабатывается, еще не утверждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, он (документ) продолжает прорабатываться, и когда будет проработан, концепция будет рассмотрена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, утверждена ли концепция внешней политики, обсуждалась ли она на последнем заседании президента Владимира Путина с членами Совбеза.Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.

https://ria.ru/20220516/kontseptsiya-1788808655.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия