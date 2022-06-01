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Житель Карелии из ревности замуровал сожительницу в сарае
Житель Карелии из ревности замуровал сожительницу в сарае - РИА Новости, 01.06.2022
Житель Карелии из ревности замуровал сожительницу в сарае
В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении своей пассии, которую он держал в сарае с заколоченными... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:05
2022-06-01T14:05
2022-06-01T14:05
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении своей пассии, которую он держал в сарае с заколоченными дверью и окнами, сообщила пресс-служба СУСК России по республике."Уголовное дело в отношении в отношении местного жителя возбуждено по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья)", - говорится в сообщении пресс-службы.По предварительным данным, в мае подозреваемый приревновал свою 35-летнюю сожительницу и насильно усадил ее в автомобиль и увез в другую местность, где запер в сарае. А чтобы она не смогла выбраться, он прикрутил к окнам и двери сарая доски."Через некоторое время потерпевшей удалось покинуть место происшествия и обратиться в правоохранительные органы", - добавили в СК. Решается вопрос об избрании ревнивцу меры пресечения.
https://ria.ru/20211228/strelba-1765825872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика карелия
Житель Карелии из ревности замуровал сожительницу в сарае
В Карелии возбудили дело против мужчины, из ревности замуровавшего сожительницу в сарае