https://ria.ru/20220601/pogoda-1792354291.html
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.06.2022
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:22
2022-06-01T14:22
2022-06-01T14:22
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в столице и области действует с 12.00 до 21.00 2 июня, предупреждение о ветре в столице и области - с 12.00 2 июня до 00.00 3 июня.
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра