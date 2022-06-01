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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.06.2022
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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.06.2022
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:22
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общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в столице и области действует с 12.00 до 21.00 2 июня, предупреждение о ветре в столице и области - с 12.00 2 июня до 00.00 3 июня.
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общество, москва, московская область (подмосковье)
14:22 01.06.2022
 
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
03:46
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне
Предупреждение о грозе в столице и области действует с 12.00 до 21.00 2 июня, предупреждение о ветре в столице и области - с 12.00 2 июня до 00.00 3 июня.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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