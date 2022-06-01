https://ria.ru/20220601/pogoda-1792289564.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 01.06.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных
Теплая погода от 20 до 22 градусов, временами дожди ожидаются на выходных в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:46
2022-06-01T11:46
2022-06-01T11:46
общество
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Теплая погода от 20 до 22 градусов, временами дожди ожидаются на выходных в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни, и не исключено, что будет гроза", - рассказала Позднякова.В пятницу в Москве дневная температура, по словам Поздняковой, составит 22-24 градусов."В субботу в регионе прогнозируется похолодание, ночная температура в городе составит плюс 10 градусов, в области до плюс 7 градусов. Дневная температура не поднимется выше 20-22 градусов", - уточнила Позднякова.В ночь с субботу на воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 7-12 градусов, дневная температура будет чуть пониже, чем в предыдущие дни, в Москве плюс 19-20 градусов."В принципе для лета это вполне приличная температура, которая близка к климатической норме", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных
В Москве на выходных ожидают до 22 градусов тепла и дожди
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Теплая погода от 20 до 22 градусов, временами дожди ожидаются на выходных в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни, и не исключено, что будет гроза", - рассказала Позднякова.
В пятницу в Москве
дневная температура, по словам Поздняковой, составит 22-24 градусов.
"В субботу в регионе прогнозируется похолодание, ночная температура в городе составит плюс 10 градусов, в области до плюс 7 градусов. Дневная температура не поднимется выше 20-22 градусов", - уточнила Позднякова.
В ночь с субботу на воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 7-12 градусов, дневная температура будет чуть пониже, чем в предыдущие дни, в Москве плюс 19-20 градусов.
"В принципе для лета это вполне приличная температура, которая близка к климатической норме", - добавила Позднякова.