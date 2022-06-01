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Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 01.06.2022
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Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 01.06.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных
Теплая погода от 20 до 22 градусов, временами дожди ожидаются на выходных в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:46
2022-06-01T11:46
общество
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Теплая погода от 20 до 22 градусов, временами дожди ожидаются на выходных в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни, и не исключено, что будет гроза", - рассказала Позднякова.В пятницу в Москве дневная температура, по словам Поздняковой, составит 22-24 градусов."В субботу в регионе прогнозируется похолодание, ночная температура в городе составит плюс 10 градусов, в области до плюс 7 градусов. Дневная температура не поднимется выше 20-22 градусов", - уточнила Позднякова.В ночь с субботу на воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 7-12 градусов, дневная температура будет чуть пониже, чем в предыдущие дни, в Москве плюс 19-20 градусов."В принципе для лета это вполне приличная температура, которая близка к климатической норме", - добавила Позднякова.
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общество, москва
11:46 01.06.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

В Москве на выходных ожидают до 22 градусов тепла и дожди

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Теплая погода от 20 до 22 градусов, временами дожди ожидаются на выходных в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни, и не исключено, что будет гроза", - рассказала Позднякова.
В пятницу в Москве дневная температура, по словам Поздняковой, составит 22-24 градусов.
"В субботу в регионе прогнозируется похолодание, ночная температура в городе составит плюс 10 градусов, в области до плюс 7 градусов. Дневная температура не поднимется выше 20-22 градусов", - уточнила Позднякова.
В ночь с субботу на воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 7-12 градусов, дневная температура будет чуть пониже, чем в предыдущие дни, в Москве плюс 19-20 градусов.
"В принципе для лета это вполне приличная температура, которая близка к климатической норме", - добавила Позднякова.
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