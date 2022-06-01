Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792241068.html
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой - РИА Новости, 01.06.2022
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой
Кратковременные ливни, грозы и до плюс 24 ожидается в Москве в первый день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:11
2022-06-01T08:12
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_139b6142cdfc31f3b378fa600b0a6f4f.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кратковременные ливни, грозы и до плюс 24 ожидается в Москве в первый день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать атмосферный фронт, вытянувшийся с севера на юг в меридиональном направлении. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера, грозы. Плюс 22 - плюс 24 градуса в Москве, плюс 19 - плюс 24 в Подмосковье", - сказал Леус.По словам синоптика, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20220529/pogoda-1791528011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_bd7f56d97119d51a7f6af6c67959e2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
08:11 01.06.2022 (обновлено: 08:12 01.06.2022)
 
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой

В Москве в среду ожидают дожди с грозами и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кратковременные ливни, грозы и до плюс 24 ожидается в Москве в первый день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать атмосферный фронт, вытянувшийся с севера на юг в меридиональном направлении. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера, грозы. Плюс 22 - плюс 24 градуса в Москве, плюс 19 - плюс 24 в Подмосковье", - сказал Леус.
Мужчина в маске на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 12:23
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды
По словам синоптика, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала