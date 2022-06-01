https://ria.ru/20220601/pogoda-1792241068.html
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой - РИА Новости, 01.06.2022
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой
Кратковременные ливни, грозы и до плюс 24 ожидается в Москве в первый день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:11
2022-06-01T08:11
2022-06-01T08:12
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_139b6142cdfc31f3b378fa600b0a6f4f.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кратковременные ливни, грозы и до плюс 24 ожидается в Москве в первый день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать атмосферный фронт, вытянувшийся с севера на юг в меридиональном направлении. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера, грозы. Плюс 22 - плюс 24 градуса в Москве, плюс 19 - плюс 24 в Подмосковье", - сказал Леус.По словам синоптика, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20220529/pogoda-1791528011.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_bd7f56d97119d51a7f6af6c67959e2ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
08:11 01.06.2022 (обновлено: 08:12 01.06.2022)
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой
В Москве в среду ожидают дожди с грозами и до 24 градусов тепла