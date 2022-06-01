https://ria.ru/20220601/pogoda-1792241068.html

Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой

Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой - РИА Новости, 01.06.2022

Москвичей предупредили о кратковременных дождях с грозой

Кратковременные ливни, грозы и до плюс 24 ожидается в Москве в первый день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:11

2022-06-01T08:11

2022-06-01T08:12

общество

москва

погода

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кратковременные ливни, грозы и до плюс 24 ожидается в Москве в первый день лета, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать атмосферный фронт, вытянувшийся с севера на юг в меридиональном направлении. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера, грозы. Плюс 22 - плюс 24 градуса в Москве, плюс 19 - плюс 24 в Подмосковье", - сказал Леус.По словам синоптика, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220529/pogoda-1791528011.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода