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В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне - РИА Новости, 01.06.2022
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В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне - РИА Новости, 01.06.2022
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне
Среднемесячная температура воздуха в июне на севере и юге европейской части России будет чуть выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:46
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общество
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в июне на севере и юге европейской части России будет чуть выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.На остальной территории европейской части России температура в июне ожидается около средних многолетних значений, добавила метеоролог.В Москве среднемесячная температура ожидается на уровне 17 градусов. Днем будет около 22—23, а ночью — 10—12 градусов.В целом погода прогнозируется как неустойчивая, однако колебания будут держаться в небольших пределах, близких к климатической норме. В среднем в столице ожидается 77 миллиметров осадков, заключила синоптик.
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общество, россия
03:46 01.06.2022 (обновлено: 07:32 01.06.2022)
 
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне

Метеоролог Макарова: температура на севере европейской России в июне будет выше нормы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в июне на севере и юге европейской части России будет чуть выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

"Среднемесячная температура на территории европейской России в июне ожидается на один градус выше нормы на большей части Северо-Западного, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в Белгородской, Воронежской и Саратовской областях", - сказала она.

На остальной территории европейской части России температура в июне ожидается около средних многолетних значений, добавила метеоролог.
В Москве среднемесячная температура ожидается на уровне 17 градусов. Днем будет около 22—23, а ночью — 10—12 градусов.
В целом погода прогнозируется как неустойчивая, однако колебания будут держаться в небольших пределах, близких к климатической норме. В среднем в столице ожидается 77 миллиметров осадков, заключила синоптик.
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