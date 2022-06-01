https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html

В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне

В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне - РИА Новости, 01.06.2022

В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне

Среднемесячная температура воздуха в июне на севере и юге европейской части России будет чуть выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:46

2022-06-01T03:46

2022-06-01T07:32

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789706857_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a65d17ade561a197d19560ef11b1bd13.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в июне на севере и юге европейской части России будет чуть выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.На остальной территории европейской части России температура в июне ожидается около средних многолетних значений, добавила метеоролог.В Москве среднемесячная температура ожидается на уровне 17 градусов. Днем будет около 22—23, а ночью — 10—12 градусов.В целом погода прогнозируется как неустойчивая, однако колебания будут держаться в небольших пределах, близких к климатической норме. В среднем в столице ожидается 77 миллиметров осадков, заключила синоптик.

https://ria.ru/20220601/moskva-1792230983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия