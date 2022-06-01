https://ria.ru/20220601/pogibshie-1792267254.html

В ДНР за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей

В ДНР за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей - РИА Новости, 01.06.2022

В ДНР за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей

В Донецкой народной республике за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, пострадали 638, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:37

2022-06-01T10:37

2022-06-01T10:48

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, пострадали 638, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 638 мирных жителей, в том числе 52 ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за 105 дней эскалации зафиксировано 3615 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 3311. Всего украинские войска выпустили 32 531 боеприпас различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 33 ракеты РСЗО "Ураган" и 5411 ракет РСЗО "Град".

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр