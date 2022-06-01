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В ДНР за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей
В ДНР за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей - РИА Новости, 01.06.2022
В ДНР за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей
В Донецкой народной республике за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, пострадали 638, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:37
2022-06-01T10:37
2022-06-01T10:48
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в мире
днр
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, пострадали 638, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 638 мирных жителей, в том числе 52 ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за 105 дней эскалации зафиксировано 3615 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 3311. Всего украинские войска выпустили 32 531 боеприпас различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 33 ракеты РСЗО "Ураган" и 5411 ракет РСЗО "Град".
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в мире, днр
10:37 01.06.2022 (обновлено: 10:48 01.06.2022)
В ДНР за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей
В ДНР за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, в том числе семь детей
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости.
В Донецкой народной республике за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, пострадали 638, сообщило
в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 638 мирных жителей, в том числе 52 ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, за 105 дней эскалации зафиксировано 3615 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 3311. Всего украинские войска выпустили 32 531 боеприпас различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 33 ракеты РСЗО "Ураган" и 5411 ракет РСЗО "Град".