https://ria.ru/20220601/pestitsidy-1792227295.html

В Роспотребнадзоре назвали симптомы отравления пестицидами

В Роспотребнадзоре назвали симптомы отравления пестицидами - РИА Новости, 01.06.2022

В Роспотребнадзоре назвали симптомы отравления пестицидами

Пестициды, используемые в сельском хозяйстве, потенциально токсичны для человека. Как обезопасить себя при покупке овощей и фруктов, рассказала в интервью радио РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T02:10

2022-06-01T02:10

2022-06-01T02:10

общество

здоровье - общество

фрукты

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пестициды, используемые в сельском хозяйстве, потенциально токсичны для человека. Как обезопасить себя при покупке овощей и фруктов, рассказала в интервью радио Sputnik специалист Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ольга Фомичева.Овощи и фрукты, поступающие на прилавки российских магазинов, должны соответствовать определенным гигиеническим требованиям, которые закреплены в нормативных правовых актах, отметила в интервью радио Sputnik советник отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией в обороте Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ольга Фомичева. В частности, есть документ, в котором указано максимально допустимое содержание пестицидов в плодоовощной продукции, добавила она.Роспотребнадзор следит за тем, чтобы овощи и фрукты, содержащие неразрешенное количество химикатов, не попадали на российский рынок. Например, в 2022 году была выявлена повышенная концентрация пестицидов в яблоках, грушах, грейпфрутах и апельсинах некоторых зарубежных производителей, после чего их ввоз на территорию страны был приостановлен, напомнила Фомичева.По ее словам, поставщики сельскохозяйственной продукции обязаны предоставлять информацию об использовании пестицидов при выращивании тех или иных культур, а также при хранении продовольственных запасов.Однако те овощи и фрукты, которые продаются на "стихийных" рынках, могут не соответствовать требованиям безопасности, продолжила специалист Роспотребнадзора."Перед покупкой необходимо требовать у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество реализуемых овощей и фруктов. Кроме того, нельзя приобретать плодоовощную продукцию на "стихийных" рынках", – считает она.Поскольку без соответствующего оборудования невозможно определить, превышен максимально допустимый уровень пестицидов в продуктах или нет, лучше соблюдать некоторые меры предосторожности не только при покупке, но и при приготовлении овощей и фруктов, добавила Фомичева."Тщательно промывайте продукты перед приготовлением, очищайте кожуру, листья, используйте термическую обработку", – посоветовала она.Химические средства, предназначенные для борьбы с вредителями, опасны для здоровья человека. Накапливаясь в организме, они могут провоцировать развитие онкологических заболеваний, а при остром отравлении могут вызывать судороги и даже паралич, предупредила специалист Роспотребнадзора."Степень токсичности зависит от количества, времени воздействия, состояния организма и других факторов. При попадании пестицидов в организм возможно острое или хроническое отравление. Опасность хронического воздействия пестицидов заключается в отдаленных канцерогенных, мутагенных, аллергенных последствиях для организма. Клиническая картина острого отравления пестицидами различается в зависимости от вида химиката. Общие и наиболее частые симптомы – слабость, беспокойство, судороги, диспепсические расстройства, онемение конечностей, паралич, головокружение", – сказала Ольга Фомичева в интервью радио Sputnik.При появлении симптомов отравления пестицидами необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, заключила она.

https://ria.ru/20220513/pravitelstvo-1788245544.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/mandariny-1756671508.html

https://ria.ru/20210611/pestitsidy-1736563601.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, фрукты, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)