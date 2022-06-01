https://ria.ru/20220601/patrulirovanie-1792233826.html

Вооруженные силы Китая провели патрулирование возле Тайваня

Вооруженные силы Китая провели патрулирование возле Тайваня - РИА Новости, 01.06.2022

Вооруженные силы Китая провели патрулирование возле Тайваня

Вооруженные силы Китая провели совместное патрулирование различных видов и родов войск возле Тайваня, что стало необходимой мерой на фоне сговора Вашингтона и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T05:02

2022-06-01T05:02

2022-06-01T05:02

в мире

тайвань

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754749314_177:0:3087:1637_1920x0_80_0_0_0fc063814e22dcce8fb785e7bb7724a8.jpg

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели совместное патрулирование различных видов и родов войск возле Тайваня, что стало необходимой мерой на фоне сговора Вашингтона и Тайбэя, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Он подчеркнул, что в последнее время США неоднократно предпринимали шаги, касающиеся тайваньского вопроса - говорили одно, а делали другое, тайно и открыто подстрекали и поддерживали силы, выступающие за независимость острова, что может поставить Тайвань в опасное положение, сами же США столкнутся при этом с серьезными последствиями.Патрулирование у Тайваня прошло на фоне визита на остров американского сенатора Тэмми Дакуорт. Сенатор находится на Тайване с 30 мая по 1 июня в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону, во вторник она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/knr-1792039686.html

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань, китай