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Вооруженные силы Китая провели патрулирование возле Тайваня
Вооруженные силы Китая провели патрулирование возле Тайваня - РИА Новости, 01.06.2022
Вооруженные силы Китая провели патрулирование возле Тайваня
Вооруженные силы Китая провели совместное патрулирование различных видов и родов войск возле Тайваня, что стало необходимой мерой на фоне сговора Вашингтона и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:02
2022-06-01T05:02
2022-06-01T05:02
в мире
тайвань
китай
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели совместное патрулирование различных видов и родов войск возле Тайваня, что стало необходимой мерой на фоне сговора Вашингтона и Тайбэя, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Он подчеркнул, что в последнее время США неоднократно предпринимали шаги, касающиеся тайваньского вопроса - говорили одно, а делали другое, тайно и открыто подстрекали и поддерживали силы, выступающие за независимость острова, что может поставить Тайвань в опасное положение, сами же США столкнутся при этом с серьезными последствиями.Патрулирование у Тайваня прошло на фоне визита на остров американского сенатора Тэмми Дакуорт. Сенатор находится на Тайване с 30 мая по 1 июня в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону, во вторник она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/knr-1792039686.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай
Вооруженные силы Китая провели патрулирование возле Тайваня
Вооруженные силы Китая провели патрулирование возле Тайваня в ответ на сговор США и Тайбэя
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели совместное патрулирование различных видов и родов войск возле Тайваня, что стало необходимой мерой на фоне сговора Вашингтона и Тайбэя, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая
недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск в целях обеспечения боеготовности в морской акватории и воздушном пространстве возле острова Тайвань
, это необходимые действия в отношении сговора США
и Тайваня", - сообщил Ши И, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК
в соцсети WeChat.
Он подчеркнул, что в последнее время США неоднократно предпринимали шаги, касающиеся тайваньского вопроса - говорили одно, а делали другое, тайно и открыто подстрекали и поддерживали силы, выступающие за независимость острова, что может поставить Тайвань в опасное положение, сами же США столкнутся при этом с серьезными последствиями.
Патрулирование у Тайваня прошло на фоне визита на остров американского сенатора Тэмми Дакуорт. Сенатор находится на Тайване с 30 мая по 1 июня в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону, во вторник она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь
.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.