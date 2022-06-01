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Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем - РИА Новости, 01.06.2022
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Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем
Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем - РИА Новости, 01.06.2022
Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:04
2022-06-01T13:11
в мире
армения
россия
никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кремля."Никол Пашинян рассказал о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом итогов визита Пашиняна в Россию в апреле стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня."С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении. Путин и Пашинян также отметили важность активизации работы по региональной стабильности, развитию инфраструктуры на Южном Кавказе."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном... При обсуждении хода реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении Кремля.
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в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин
Материал дополняется
13:04 01.06.2022 (обновлено: 13:11 01.06.2022)
 
Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем

Премьер Армении Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Никол Пашинян рассказал о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом итогов визита Пашиняна в Россию в апреле стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.
"С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении.
Путин и Пашинян также отметили важность активизации работы по региональной стабильности, развитию инфраструктуры на Южном Кавказе.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном... При обсуждении хода реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении Кремля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 11:10
Пашинян заявил о динамичном характере отношений с Россией
 
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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