Материал дополняется
13:04 01.06.2022 (обновлено: 13:11 01.06.2022)
Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем
Премьер Армении Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Никол Пашинян рассказал о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом итогов визита Пашиняна в Россию в апреле стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.
"С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении.
Путин и Пашинян также отметили важность активизации работы по региональной стабильности, развитию инфраструктуры на Южном Кавказе.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном... При обсуждении хода реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении Кремля.