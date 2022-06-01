https://ria.ru/20220601/pashinyan-1792322790.html

Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем

Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем - РИА Новости, 01.06.2022

Пашинян рассказал Путину о встречах с Алиевым и главой Евросовета Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:04

2022-06-01T13:04

2022-06-01T13:11

в мире

армения

россия

никол пашинян

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кремля."Никол Пашинян рассказал о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом итогов визита Пашиняна в Россию в апреле стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня."С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении. Путин и Пашинян также отметили важность активизации работы по региональной стабильности, развитию инфраструктуры на Южном Кавказе."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном... При обсуждении хода реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении Кремля.

https://ria.ru/20220527/otnosheniya-1791065826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин