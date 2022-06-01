Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке четыре снаряда калибром 122 миллиметра
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.25 мск выпустили по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.25 (совпадает с московским), населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.