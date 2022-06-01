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В Курске открылся мемориал "Сынам полков" Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.06.2022
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В Курске открылся мемориал "Сынам полков" Великой Отечественной войны
В Курске открылся мемориал "Сынам полков" Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.06.2022
В Курске открылся мемориал "Сынам полков" Великой Отечественной войны
Мемориал "Сынам полков", посвященный участвовавшим в Великой Отечественной войне детям и подросткам, открыли в среду в Курске, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:44
2022-06-01T15:44
общество
владимир мединский
игорь щеголев
роман старовойт
курская область
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мемориал "Сынам полков", посвященный участвовавшим в Великой Отечественной войне детям и подросткам, открыли в среду в Курске, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).В мероприятии, приуроченном к Международному Дню защиты детей, приняли участие помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Курской области Роман Старовойт."Это первый такой памятник в нашей стране и единственный в мире музей, посвященный сынам полка. Потому что нигде в мире ни в одну войну не было подобного явления. К сожалению, к ужасу и к гордости нашей, дети замещали за станками взрослых, ушедших на фронт; десятками тысяч работали на фабриках, ковали Победу в тылу. На оккупированных территориях дети помогали партизанам, работали с подпольщиками", - приводятся в сообщении слова Мединского.Он передал в курский музей "Юные защитники Родины" личное дело самого юного летчика войны Аркадия Каманина, за полтора года совершившего почти 400 вылетов), а также более 1,4 тысячи уникальных документов из архива Минобороны РФ. Все эти документы были выявлены учеными РВИО в ходе работы над музеем (списки всех "сынов полка" действующей армии на апрель 1945 года, наградные документы, личные дела).Согласно различным источникам, в Великой Отечественной войне принимали участие свыше 400 тысяч советских детей и подростков. Это были "сыны" и "дочери" полков, воспитанники летных частей, юнги, медсестры и санитары, партизаны и подпольщики, разведчики, связисты. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, четверым юным защитникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Только в Курской области на разминировании освобожденной территории работали более 4,5 тысячи подростков.
https://ria.ru/20220601/pamyatnik-1792375668.html
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общество, владимир мединский, игорь щеголев, роман старовойт, курская область, россия, российское военно-историческое общество (рвио)
15:44 01.06.2022
 
В Курске открылся мемориал "Сынам полков" Великой Отечественной войны

В Курске открылся мемориал "Сынам полков", посвященный участвовавшим в войне детям

© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Курской области / Перейти в фотобанкОткрытие памятника "Сынам полков" в Курске, посвящённого участвовавшим в Великой Отечественной войне детям
Открытие памятника Сынам полков в Курске, посвящённого участвовавшим в Великой Отечественной войне детям - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Курской области
Перейти в фотобанк
Открытие памятника "Сынам полков" в Курске, посвящённого участвовавшим в Великой Отечественной войне детям
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мемориал "Сынам полков", посвященный участвовавшим в Великой Отечественной войне детям и подросткам, открыли в среду в Курске, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
В мероприятии, приуроченном к Международному Дню защиты детей, приняли участие помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Курской области Роман Старовойт.
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15:22
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
"Это первый такой памятник в нашей стране и единственный в мире музей, посвященный сынам полка. Потому что нигде в мире ни в одну войну не было подобного явления. К сожалению, к ужасу и к гордости нашей, дети замещали за станками взрослых, ушедших на фронт; десятками тысяч работали на фабриках, ковали Победу в тылу. На оккупированных территориях дети помогали партизанам, работали с подпольщиками", - приводятся в сообщении слова Мединского.
Он передал в курский музей "Юные защитники Родины" личное дело самого юного летчика войны Аркадия Каманина, за полтора года совершившего почти 400 вылетов), а также более 1,4 тысячи уникальных документов из архива Минобороны РФ. Все эти документы были выявлены учеными РВИО в ходе работы над музеем (списки всех "сынов полка" действующей армии на апрель 1945 года, наградные документы, личные дела).
Согласно различным источникам, в Великой Отечественной войне принимали участие свыше 400 тысяч советских детей и подростков. Это были "сыны" и "дочери" полков, воспитанники летных частей, юнги, медсестры и санитары, партизаны и подпольщики, разведчики, связисты. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, четверым юным защитникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Только в Курской области на разминировании освобожденной территории работали более 4,5 тысячи подростков.
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ОбществоВладимир МединскийИгорь ЩеголевРоман СтаровойтКурская областьРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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