https://ria.ru/20220601/pamyatnik-1792384886.html

В Курске открылся мемориал "Сынам полков" Великой Отечественной войны

В Курске открылся мемориал "Сынам полков" Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.06.2022

В Курске открылся мемориал "Сынам полков" Великой Отечественной войны

Мемориал "Сынам полков", посвященный участвовавшим в Великой Отечественной войне детям и подросткам, открыли в среду в Курске, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:44

2022-06-01T15:44

2022-06-01T15:44

общество

владимир мединский

игорь щеголев

роман старовойт

курская область

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мемориал "Сынам полков", посвященный участвовавшим в Великой Отечественной войне детям и подросткам, открыли в среду в Курске, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).В мероприятии, приуроченном к Международному Дню защиты детей, приняли участие помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Курской области Роман Старовойт."Это первый такой памятник в нашей стране и единственный в мире музей, посвященный сынам полка. Потому что нигде в мире ни в одну войну не было подобного явления. К сожалению, к ужасу и к гордости нашей, дети замещали за станками взрослых, ушедших на фронт; десятками тысяч работали на фабриках, ковали Победу в тылу. На оккупированных территориях дети помогали партизанам, работали с подпольщиками", - приводятся в сообщении слова Мединского.Он передал в курский музей "Юные защитники Родины" личное дело самого юного летчика войны Аркадия Каманина, за полтора года совершившего почти 400 вылетов), а также более 1,4 тысячи уникальных документов из архива Минобороны РФ. Все эти документы были выявлены учеными РВИО в ходе работы над музеем (списки всех "сынов полка" действующей армии на апрель 1945 года, наградные документы, личные дела).Согласно различным источникам, в Великой Отечественной войне принимали участие свыше 400 тысяч советских детей и подростков. Это были "сыны" и "дочери" полков, воспитанники летных частей, юнги, медсестры и санитары, партизаны и подпольщики, разведчики, связисты. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, четверым юным защитникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Только в Курской области на разминировании освобожденной территории работали более 4,5 тысячи подростков.

https://ria.ru/20220601/pamyatnik-1792375668.html

https://ria.ru/20200626/1573529807.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир мединский, игорь щеголев, роман старовойт, курская область, россия, российское военно-историческое общество (рвио)