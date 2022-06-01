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Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян - РИА Новости, 01.06.2022
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Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян
Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян - РИА Новости, 01.06.2022
Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что у вируса оспы обезьян есть... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:44
2022-06-01T13:47
оспа обезьян
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что у вируса оспы обезьян есть особенность - он мало заразен, требуется большая доза, чтобы произошло заражение."Вирус может передаваться воздушно-капельным путем, но все-таки у этого вируса есть такая особенность - он мало заразен", - сказал Альтштейн в среду на пресс-конференции на тему: "Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?"По его словам, требуется большая доза вируса, чтобы произошло заражение."Поэтому, когда речь идет о воздушно-капельном пути, то это "контакт лицом к лицу", что называется. При длительном контакте вирус может передаться. Контактный путь тоже возможен, особенно если у человека есть поражения на коже", - объяснил Альтштейн.
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оспа обезьян, общество
13:44 01.06.2022 (обновлено: 13:47 01.06.2022)
 
Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян

Вирусолог Альштейн: оспа обезьян мало заразна, для инфицирования нужна большая доза

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что у вируса оспы обезьян есть особенность - он мало заразен, требуется большая доза, чтобы произошло заражение.
"Вирус может передаваться воздушно-капельным путем, но все-таки у этого вируса есть такая особенность - он мало заразен", - сказал Альтштейн в среду на пресс-конференции на тему: "Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
13:35
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию
По его словам, требуется большая доза вируса, чтобы произошло заражение.
"Поэтому, когда речь идет о воздушно-капельном пути, то это "контакт лицом к лицу", что называется. При длительном контакте вирус может передаться. Контактный путь тоже возможен, особенно если у человека есть поражения на коже", - объяснил Альтштейн.
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