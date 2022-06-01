https://ria.ru/20220601/ospa-1792337628.html

Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян

Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян - РИА Новости, 01.06.2022

Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что у вируса оспы обезьян есть... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:44

2022-06-01T13:44

2022-06-01T13:47

оспа обезьян

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что у вируса оспы обезьян есть особенность - он мало заразен, требуется большая доза, чтобы произошло заражение."Вирус может передаваться воздушно-капельным путем, но все-таки у этого вируса есть такая особенность - он мало заразен", - сказал Альтштейн в среду на пресс-конференции на тему: "Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?"По его словам, требуется большая доза вируса, чтобы произошло заражение."Поэтому, когда речь идет о воздушно-капельном пути, то это "контакт лицом к лицу", что называется. При длительном контакте вирус может передаться. Контактный путь тоже возможен, особенно если у человека есть поражения на коже", - объяснил Альтштейн.

https://ria.ru/20220601/ospa-1792331541.html

https://ria.ru/20220601/testy-1792235965.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

оспа обезьян, общество