https://ria.ru/20220601/ospa-1792337628.html
Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян
Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян - РИА Новости, 01.06.2022
Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что у вируса оспы обезьян есть... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:44
2022-06-01T13:44
2022-06-01T13:47
оспа обезьян
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что у вируса оспы обезьян есть особенность - он мало заразен, требуется большая доза, чтобы произошло заражение."Вирус может передаваться воздушно-капельным путем, но все-таки у этого вируса есть такая особенность - он мало заразен", - сказал Альтштейн в среду на пресс-конференции на тему: "Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?"По его словам, требуется большая доза вируса, чтобы произошло заражение."Поэтому, когда речь идет о воздушно-капельном пути, то это "контакт лицом к лицу", что называется. При длительном контакте вирус может передаться. Контактный путь тоже возможен, особенно если у человека есть поражения на коже", - объяснил Альтштейн.
https://ria.ru/20220601/ospa-1792331541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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оспа обезьян, общество
13:44 01.06.2022 (обновлено: 13:47 01.06.2022)
Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян
Вирусолог Альштейн: оспа обезьян мало заразна, для инфицирования нужна большая доза
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что у вируса оспы обезьян есть особенность - он мало заразен, требуется большая доза, чтобы произошло заражение.
"Вирус может передаваться воздушно-капельным путем, но все-таки у этого вируса есть такая особенность - он мало заразен", - сказал Альтштейн в среду на пресс-конференции на тему: "Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?"
По его словам, требуется большая доза вируса, чтобы произошло заражение.
"Поэтому, когда речь идет о воздушно-капельном пути, то это "контакт лицом к лицу", что называется. При длительном контакте вирус может передаться. Контактный путь тоже возможен, особенно если у человека есть поражения на коже", - объяснил Альтштейн.