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Турки назвали главную ошибку Зеленского - РИА Новости, 01.06.2022
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Турки назвали главную ошибку Зеленского
Турки назвали главную ошибку Зеленского - РИА Новости, 01.06.2022
Турки назвали главную ошибку Зеленского
Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный прошедшим накануне переговорам Владимира Зеленского и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T01:01
2022-06-01T01:01
в мире
турция
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный прошедшим накануне переговорам Владимира Зеленского и президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Согласно заявлению управления коммуникаций администрации турецкого лидера, в ходе переговоров обсуждались последние события в контексте украинского кризиса.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Я думаю, что Зеленский совершил политическую ошибку и стал виновником гибели своего народа. Он поспешил выступить против России, с которой связан пуповиной, и, говоря о НАТО и прочем, разозлил Россию", - написал пользователь Asım."С Украиной нужно быть очень осторожными. Зеленский — пешка, используемая западной администрацией. Этот человек не друг Турции. Он прибегает к любым способам, чтобы столкнуть лбами Турцию и Россию. Все заявления, которые он зачитывает, написаны и переданы Западом. Турция ни в коем случае не должна разрывать отношения с Россией. В противном случае Турция останется одна, в крайне неблагоприятном положении в регионе", - указал ayse."Зеленский — человек США. Что с ним садись за стол, что с ЦРУ. Этот человек совсем не внушает доверия. Мы увидели это по его политике. Украина превратилась в болото", - заявил ist34."Переговоры прослушиваются ЦРУ, и именно они решают, что будет делать Зеленский, остальное не имеет значения", - выразил мнение Şerif."Когда вернутся два наших самолета, которые по-прежнему на Украине?" – задался вопросом Mehmet Akif."Украину использовали, чтобы поссорить Турцию с Россией", - добавил Vatandaş.В понедельник также прошли переговоры Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональные вопросы, такие как операция России в Украине, а также турецко-российские отношения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791946286.html
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в мире, турция, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
01:01 01.06.2022
 
Турки назвали главную ошибку Зеленского

Читатели Haber7 поставили под сомнение необходимость переговоров с Владимиром Зеленским

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный прошедшим накануне переговорам Владимира Зеленского и президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно заявлению управления коммуникаций администрации турецкого лидера, в ходе переговоров обсуждались последние события в контексте украинского кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:43
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Я думаю, что Зеленский совершил политическую ошибку и стал виновником гибели своего народа. Он поспешил выступить против России, с которой связан пуповиной, и, говоря о НАТО и прочем, разозлил Россию", - написал пользователь Asım.
Украиной нужно быть очень осторожными. Зеленский — пешка, используемая западной администрацией. Этот человек не друг Турции. Он прибегает к любым способам, чтобы столкнуть лбами Турцию и Россию. Все заявления, которые он зачитывает, написаны и переданы Западом. Турция ни в коем случае не должна разрывать отношения с Россией. В противном случае Турция останется одна, в крайне неблагоприятном положении в регионе", - указал ayse.
"Зеленский — человек США. Что с ним садись за стол, что с ЦРУ. Этот человек совсем не внушает доверия. Мы увидели это по его политике. Украина превратилась в болото", - заявил ist34.
"Переговоры прослушиваются ЦРУ, и именно они решают, что будет делать Зеленский, остальное не имеет значения", - выразил мнение Şerif.
"Когда вернутся два наших самолета, которые по-прежнему на Украине?" – задался вопросом Mehmet Akif.
"Украину использовали, чтобы поссорить Турцию с Россией", - добавил Vatandaş.
В понедельник также прошли переговоры Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональные вопросы, такие как операция России в Украине, а также турецко-российские отношения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
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В миреТурцияРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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