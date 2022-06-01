https://ria.ru/20220601/oshibka-1792225958.html

Турки назвали главную ошибку Зеленского

Турки назвали главную ошибку Зеленского - РИА Новости, 01.06.2022

Турки назвали главную ошибку Зеленского

Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный прошедшим накануне переговорам Владимира Зеленского и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T01:01

2022-06-01T01:01

2022-06-01T01:01

в мире

турция

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украина

владимир путин

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный прошедшим накануне переговорам Владимира Зеленского и президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Согласно заявлению управления коммуникаций администрации турецкого лидера, в ходе переговоров обсуждались последние события в контексте украинского кризиса.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Я думаю, что Зеленский совершил политическую ошибку и стал виновником гибели своего народа. Он поспешил выступить против России, с которой связан пуповиной, и, говоря о НАТО и прочем, разозлил Россию", - написал пользователь Asım."С Украиной нужно быть очень осторожными. Зеленский — пешка, используемая западной администрацией. Этот человек не друг Турции. Он прибегает к любым способам, чтобы столкнуть лбами Турцию и Россию. Все заявления, которые он зачитывает, написаны и переданы Западом. Турция ни в коем случае не должна разрывать отношения с Россией. В противном случае Турция останется одна, в крайне неблагоприятном положении в регионе", - указал ayse."Зеленский — человек США. Что с ним садись за стол, что с ЦРУ. Этот человек совсем не внушает доверия. Мы увидели это по его политике. Украина превратилась в болото", - заявил ist34."Переговоры прослушиваются ЦРУ, и именно они решают, что будет делать Зеленский, остальное не имеет значения", - выразил мнение Şerif."Когда вернутся два наших самолета, которые по-прежнему на Украине?" – задался вопросом Mehmet Akif."Украину использовали, чтобы поссорить Турцию с Россией", - добавил Vatandaş.В понедельник также прошли переговоры Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональные вопросы, такие как операция России в Украине, а также турецко-российские отношения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791946286.html

https://ria.ru/20220531/f-35-1792102663.html

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в мире, турция, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган