https://ria.ru/20220601/oschepkov-1792231671.html

Владимир Ощепков: интерес Китая к расширению бизнеса с Россией не снижается

Владимир Ощепков: интерес Китая к расширению бизнеса с Россией не снижается - РИА Новости, 01.06.2022

Владимир Ощепков: интерес Китая к расширению бизнеса с Россией не снижается

Китай из-за пандемии уже третий год держит границу на замке, что значительно осложняет развитие торговли и туризма между приграничными регионами КНР и России,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:00

2022-06-01T10:00

2022-06-01T10:01

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интервью

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Китай из-за пандемии уже третий год держит границу на замке, что значительно осложняет развитие торговли и туризма между приграничными регионами КНР и России, которые до 2020 года были важнейшим элементом экономического сотрудничества двух стран. Генеральный консул России в китайском Харбине Владимир Ощепков в интервью корреспонденту РИА Новости Анне Раткогло рассказал о том, как западные санкции в против Москвы отразились на сотрудничестве компаний из приграничных районов России и Китая, каковы перспективы перехода на расчеты в местной валюте и когда следует ждать открытия трансграничных мостов.– Владимир Платонович, недавно генконсульство сообщало, что китайский город Фуюань крайне заинтересован в наращивании торговли с Россией. Есть ли такой интерес и у других приграничных городов? Создают ли китайские власти условия для содействия трансграничной торговле?– Несмотря на нестабильную эпидемическую ситуацию, в целом в Китае не снижается интерес к расширению деловых связей с Россией. Например, в приграничном с Приморским краем городском округе Муданьцзян количество компаний, осуществляющих торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной, увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом.В последнее время все отчетливее проявляется поддержка китайских приграничных властей своих внешнеторговых предприятий. Это связано не только с заинтересованностью в увеличении товарооборота с нашей страной, но и необходимостью помощи местному бизнесу, сильно пострадавшему от длительной пандемии. Наиболее серьезно от частых локдаунов досталось малому и среднему бизнесу. К слову говоря, на малые и средние предприятия в КНР приходится почти две трети объема ВВП страны.Китайским компаниям стараются всячески облегчить процесс перемещения товаров через границу. В Маньчжурии, например, предложена максимально упрощенная схема при декларировании грузов, отправляющихся на экспорт из КНР в Россию через железнодорожный погранпереход. На автомобильном пункте пропуска "Забайкальск – Маньчжурия" для экспортеров скоропортящейся сельскохозяйственной продукции организован "зеленый коридор" с облегченным порядком прохождения таможенных процедур.– На ваш взгляд, удалось ли хотя бы частично возобновить приграничную торговлю, которая до пандемии была важным элементом экономики приграничных районов как России, так и Китая? Сохранился ли интерес к России у малых и средних предприятий приграничных районов Китая?– Торговля между российскими и китайскими приграничными городами, конечно, не восстановилась в привычном до пандемии виде. Сейчас продолжается трансформация традиционных способов ведения деловых контактов. Где-то помогают старые "проверенные" связи, где-то облегчают жизнь новые "онлайн" способы общения. По нашему мнению, сейчас в достаточном количестве созданы хорошие площадки для ведения электронной торговли и удалённого переговорного процесса. В этом плане как раз более мобильным и прогрессивным выглядит малый и средний бизнес, быстрее всех адаптирующийся к изменившимся условиям.– Отразились ли введенные в отношении России западные санкции на сотрудничестве предприятий из приграничных регионов двух стран? Каковы сейчас перспективы ведения расчетов в юанях и в рублях в приграничных регионах?– Если говорить о влиянии западных санкций на приграничное российско-китайское сотрудничество, как говорится, нет худа без добра. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего, в области финансовых расчетов и логистики. Однако эти издержки не стали непреодолимым препятствием для двустороннего сотрудничества. Более того, многие в Китае расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса.Показательно, что растет объем расчетов между нашими компаниями в национальных валютах, прежде всего в юанях. Например, с января по апрель 2022 года в приграничном городе Суйфэньхэ платежи с российскими контрагентами в местной валюте превысили 840 миллионов юаней, что на 370% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года.– Россия ранее сняла ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные из-за пандемии, есть ли какая-нибудь информация, когда Китай будет готов к такому же шагу?– К сожалению, пока нет какой-либо информации о сроках отмены китайской стороной ограничений на пассажирское сообщение с нашей страной через наземные пункты пропуска. С учетом нестабильной эпидемической ситуации сейчас в Китае вряд ли стоит надеяться на это в ближайшее время, но исходим из того, что необходимые условия для возобновления прежнего режима работы погранпереходов рано или поздно будут созданы.– Какова ситуация с грузовыми перевозками через границу? Ожидаете ли вы активного прироста объема перевозимых грузов в ближайшие месяцы?– Ситуация сейчас на различных российско-китайских пунктах пропуска неодинаковая, но в целом везде отмечаем их стабильную работу. Положительная динамика прослеживается на автомобильном погранпереходе "Пограничный – Суйфэньхэ”, его ежедневная пропускная способность держится на уровне 140 грузовых автомобилей в день. Раньше этот показатель едва доходил до 120 единиц транспорта. Ведется диалог об увеличении количества пропуска на погранпереходе "Полтавка – Дуннин" до 140 грузовиков.Росту грузооборота между нашими странами будет способствовать начало навигации через Амур. Некоторые речные погранпереходы уже готовы к приемке и отправке грузов между нашими странами. В прошлом году баржебуксирные составы перевезли в общей сложности порядка 3,3 миллиона тонн грузов.– Есть ли у вас новая информация о том, когда начнется полноценная эксплуатация построенных на российско-китайской границе автомобильного и железнодорожного мостов?– В этом году ожидается существенное расширение российско-китайской трансграничной инфраструктуры. Буквально в ближайшие дни планируется открытие грузового сообщения по автомобильному мосту через пункт пропуска "Кани-Курган – Хэйхэ". По имеющейся информации, там все уже готово для его эксплуатации.Что касается железнодорожного моста "Нижнеленинское – Тунцзян", то на сегодняшний день китайская сторона завершает создание вспомогательных объектов на своей части пункта пропуска. В провинции Хэйлунцзян к открытию грузового сообщения через этот трансграничный объект уделяется большое внимание, скорее всего, это произойдет во второй половине текущего года.

https://ria.ru/20220526/evraziya-1790846611.html

https://ria.ru/20220517/razvorot-1788983241.html

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россия, китай, в мире, интервью