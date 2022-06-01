https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792475799.html

США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине

США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине - РИА Новости, 01.06.2022

США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине

США не признают за Россией право вето на поставки вооружений Украине, сказал замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:48

2022-06-01T20:48

2022-06-01T21:54

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

министерство обороны сша

в мире

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США не признают за Россией право вето на поставки вооружений Украине, сказал замглавы Пентагона Колин Каль.Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Вслед за представителями Белого дома и госдепартамента Каль указал, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792274469.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, министерство обороны сша, в мире, владимир зеленский, нато