20:48 01.06.2022 (обновлено: 21:54 01.06.2022)
США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине
Замглавы Пентагона Каль: США не признают за Россией право вето на поставки оружия Киеву
© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США не признают за Россией право вето на поставки вооружений Украине, сказал замглавы Пентагона Колин Каль.
"У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в Третью мировую войну. Мы это учитываем", — также заявил он журналистам.
Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Вслед за представителями Белого дома и госдепартамента Каль указал, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.