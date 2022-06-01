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США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792475799.html
США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине
США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине - РИА Новости, 01.06.2022
США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине
США не признают за Россией право вето на поставки вооружений Украине, сказал замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:48
2022-06-01T21:54
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
министерство обороны сша
в мире
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США не признают за Россией право вето на поставки вооружений Украине, сказал замглавы Пентагона Колин Каль.Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Вслед за представителями Белого дома и госдепартамента Каль указал, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792274469.html
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сша, россия, украина, министерство обороны сша, в мире, владимир зеленский, нато
20:48 01.06.2022 (обновлено: 21:54 01.06.2022)
 
США отказались признавать за Россией право вето на поставки оружия Украине

Замглавы Пентагона Каль: США не признают за Россией право вето на поставки оружия Киеву

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США не признают за Россией право вето на поставки вооружений Украине, сказал замглавы Пентагона Колин Каль.

"У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в Третью мировую войну. Мы это учитываем", — также заявил он журналистам.

Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Вслед за представителями Белого дома и госдепартамента Каль указал, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 10:58Специальная военная операция на Украине
Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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