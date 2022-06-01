https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792446460.html

Запад почти исчерпал варианты поставок оружия Киеву, заявил эксперт

Запад почти исчерпал варианты поставок оружия Киеву, заявил эксперт - РИА Новости, 01.06.2022

Запад почти исчерпал варианты поставок оружия Киеву, заявил эксперт

Запасы тяжелого вооружения, которое США и европейские союзники поставляют Украине, подходят к концу; американцы опасаются, что их технологии попадут к России, а РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:31

2022-06-01T18:31

2022-06-01T18:31

специальная военная операция на украине

технологии

джо байден

сша

украина

европа

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Запасы тяжелого вооружения, которое США и европейские союзники поставляют Украине, подходят к концу; американцы опасаются, что их технологии попадут к России, а у европейцев его уже недостаточно: в результате помощь США и Европы будет не особо эффективной, заявил РИА Новости бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро.Накануне представитель Белого дома сообщил, что США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, включая HIMARS. При этом президент США Джо Байден ранее заявил, что США не станут "поставлять Украине ракетные системы, которые будут способны наносить удары вглубь России"."Я думаю, что мы подходим к пределу того, что Европа и даже США готовы предоставить Украине, несмотря на возобновившиеся настойчивые требования правительства Зеленского. Американцы не говорят, сколько поставят. Что же касается европейцев, то, несмотря на шумиху по поводу этих отправок, они просто не могут отправить больше тяжелой техники, так как в их арсеналах ее имеется ненамного больше", - считает Энро."Решения об отправке тяжелой техники по сей день датируются концом апреля. США прислали много и могли бы прислать еще столько же, взамен потерь. Но президент США Байден исключил в понедельник, 30 мая, поставку самоходных пусковых установок М270, которые имеют дальность действия 300 км и могут достичь территории России. И только во вторник США согласились поставить мобильные реактивные системы залпового огня HIMARS. Это сравнимо с системами, которые уже есть в украинской армии, но с большей дальностью 80 км и большей точностью", - пояснил эксперт.По мнению Энро, страны НАТО знают, что они "опасно заигрывают" с концепцией ведения совместной войны и не хотят быть втянутыми в прямую конфронтацию с Москвой.Бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО отметил, что 22 апреля Франция объявила об отправке на Украину своих 155-мм пушек Caesar, способных поражать с точностью цель на расстоянии до 40 км, но Франция отправила только 12 таких пушек на колесах, взятых из запасов французской армии."Это символично. Американцы прислали 18 буксируемых 155-мм гаубиц M 777. Оборудование не новое. Оно датируется 2005 годом с ручной загрузкой. Боеприпасы CAESAR и M 777 несовместимы. Как и счетчики стрельбы. Боеприпасы Excalibur США (GPS-наведение) могут быть использованы M777 и CAESAR, но один выстрел стоит 80000 долларов США. Я был бы удивлен, если бы США предоставили какие-либо из этих боеприпасов Украине: российская армия была бы чрезвычайно заинтересована в этой технологии GPS-наведения", - подчеркнул эксперт.Собеседник агентства также упомянул Нидерланды, поставляющие гаубицы, но в очень ограниченном количестве: их общий парк составляет всего около пятидесяти штук, и их оборудование также устарело. То же самое касается Германии, говорит Пьер Энро: они поставили несколько артиллерийских орудий и зенитные танки "Гепард", которые немного устарели."Это не может иметь большого значения на поле боя. Кроме того, артиллеристов надо обучать за границей, и как командир артиллерии я считаю, что вам нужен год, чтобы убедиться, что артиллерийские расчеты стали полностью способны использовать артиллерийские орудия с максимальной эффективностью и точностью… Украинцы не смогут освоить американское оборудование и процедуры еще много месяцев. Таким образом, помощь США и Европы будет не очень эффективной", - отметил собеседник агентства."Дальняя артиллерия — это то, что нужно украинской армии, но артиллерия — это не только гаубицы. Вы должны доставлять снаряды тысячами к позициям, и поэтому, поскольку украинские пути материально-технического снабжения очень длинные, они могут быть легко прерваны российской авиацией и крылатыми ракетами", - добавил Энро, заметив, что от польской границы до Донбасса 1250 км по дорогам и немало мостов через Днепр уже взорваны, что удлиняет путь.Украинцам также нужны запчасти, которые должны будут поступать из США или Европы. В НАТО заказ запчастей (от пушки до гусениц и даже масла) осуществляется по компьютеру и спутниковой связи. Для Энро, конечно, не может быть и речи о том, чтобы предоставить украинцам доступ к ПК, способным входить в сети тылового обеспечения НАТО: если украинский батальон тылового обеспечения сдастся русским, то все секретные процедуры и оборудование НАТО попадут в руки российских военных."Итак, мы на пределе возможностей, и я не вижу европейцев, способных или желающих заменить уничтоженное с течением времени оборудование. Отношения между Киевом и Брюсселем уже напряжены; это может быстро ухудшиться", - заключает Энро.

https://ria.ru/20220601/bmp-1792341501.html

https://ria.ru/20220601/ispolzovanie-1792234542.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, джо байден, сша, украина, европа, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр