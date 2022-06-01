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Блинкен пообещал продолжать военные поставки Украине
Блинкен пообещал продолжать военные поставки Украине - РИА Новости, 01.06.2022
Блинкен пообещал продолжать военные поставки Украине
США будут продолжать поставки военного снаряжения Украине, адаптируя такую "помощь" в зависимости от обстановки, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:12
2022-06-01T18:12
2022-06-01T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США будут продолжать поставки военного снаряжения Украине, адаптируя такую "помощь" в зависимости от обстановки, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Наша задача - сделать так, чтобы Украина располагала необходимыми ей средствами для защиты от этой агрессии (со стороны РФ - ред.), для ее отражения - но также для того, чтобы ее позиции были максимально сильны на любых возможных переговорах с Россией", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.Глава американской дипломатии добавил, что США регулярно адаптировали свою военную помощь Киеву, анализируя потребности украинской армии на каждом конкретном этапе. "И мы намерены продолжать это делать и далее", - подчеркнул Блинкен.Как сообщил ранее журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, уже в среду США объявят о выделении Украине нового, 11-го по счету пакета военной помощи стоимостью примерно 700 миллионов долларов. Он, помимо прочего, будет включать современные ракетные системы дальностью поражения до 80 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, государственный департамент сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
18:12 01.06.2022 (обновлено: 18:24 01.06.2022)
Блинкен пообещал продолжать военные поставки Украине
Блинкен: США будут адаптировать поставки оружия Киеву в зависимости от обстановки