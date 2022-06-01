https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792271773.html

"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия

"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия - РИА Новости, 01.06.2022

"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия

Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 войдет в состав Северного флота до конца года и станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:52

2022-06-01T10:52

2022-06-01T10:52

новое оружие россии

безопасность

россия

арктика

северный флот вмф россии

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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 войдет в состав Северного флота до конца года и станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования, заявил командующий СФ адмирал Александр Моисеев."До конца текущего года, в соответствии с планами государственной программы развития вооружений, мы ожидаем поступления на флот третьего фрегата данного проекта – "Адмирал Головко". Он станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования", - сообщил адмирал на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, россия, арктика, северный флот вмф россии