https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792271773.html
"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия
"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия - РИА Новости, 01.06.2022
"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия
Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 войдет в состав Северного флота до конца года и станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:52
2022-06-01T10:52
2022-06-01T10:52
новое оружие россии
безопасность
россия
арктика
северный флот вмф россии
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 войдет в состав Северного флота до конца года и станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования, заявил командующий СФ адмирал Александр Моисеев."До конца текущего года, в соответствии с планами государственной программы развития вооружений, мы ожидаем поступления на флот третьего фрегата данного проекта – "Адмирал Головко". Он станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования", - сообщил адмирал на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, арктика, северный флот вмф россии
"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия
Фрегат "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 войдет в состав Северного флота до конца года и станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования, заявил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.
"До конца текущего года, в соответствии с планами государственной программы развития вооружений, мы ожидаем поступления на флот третьего фрегата данного проекта – "Адмирал Головко". Он станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования", - сообщил адмирал на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России
в Арктике
и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.
Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.