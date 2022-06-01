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Киев и Варшава начнут вместе производить оружие - РИА Новости, 01.06.2022
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Киев и Варшава начнут вместе производить оружие
Киев и Варшава начнут вместе производить оружие - РИА Новости, 01.06.2022
Киев и Варшава начнут вместе производить оружие
Украина с Польшей создадут совместное предприятие по изготовлению оружия и военной техники, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:49
2022-06-01T19:49
в мире
владимир зеленский
украина
польша
варшава
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина с Польшей создадут совместное предприятие по изготовлению оружия и военной техники, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.В среду состоялась межправительственная консультация с участием Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого, на которой заключили меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования."Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия", - сообщил Шмыгаль по итогам заседания сторон.Также, по словам Шмыгаля, Варшава будет оказывать содействие в вопросе развития украинских общин, что закреплено в совместной декларации министерства развития общин и территорий Украины и министерства фондов и региональной политики Польши.На встрече были подписаны ряд документов, в частности совместная декларация министров внутренних дел Украины и Польши, меморандум о сотрудничестве в области национальной памяти, меморандум о взаимопонимании в области защиты окружающей среды, меморандум о разработке инструментов содействия торговле.
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в мире, владимир зеленский, украина, польша, варшава, матеуш моравецкий
19:49 01.06.2022
 
Киев и Варшава начнут вместе производить оружие

Премьер Украины Шмыгаль: Польша и Украина создадут предприятие по производству оружия

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinПротивотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина с Польшей создадут совместное предприятие по изготовлению оружия и военной техники, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.
В среду состоялась межправительственная консультация с участием Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого, на которой заключили меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования.
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"Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия", - сообщил Шмыгаль по итогам заседания сторон.
Также, по словам Шмыгаля, Варшава будет оказывать содействие в вопросе развития украинских общин, что закреплено в совместной декларации министерства развития общин и территорий Украины и министерства фондов и региональной политики Польши.
На встрече были подписаны ряд документов, в частности совместная декларация министров внутренних дел Украины и Польши, меморандум о сотрудничестве в области национальной памяти, меморандум о взаимопонимании в области защиты окружающей среды, меморандум о разработке инструментов содействия торговле.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаПольшаВаршаваМатеуш Моравецкий
 
 
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