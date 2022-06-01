https://ria.ru/20220601/opruzhie-1792468002.html

Киев и Варшава начнут вместе производить оружие

Киев и Варшава начнут вместе производить оружие - РИА Новости, 01.06.2022

Киев и Варшава начнут вместе производить оружие

Украина с Польшей создадут совместное предприятие по изготовлению оружия и военной техники, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:49

2022-06-01T19:49

2022-06-01T19:49

в мире

владимир зеленский

украина

польша

варшава

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769509267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faab84643264fc55d6c343db144e6c37.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина с Польшей создадут совместное предприятие по изготовлению оружия и военной техники, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.В среду состоялась межправительственная консультация с участием Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого, на которой заключили меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования."Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия", - сообщил Шмыгаль по итогам заседания сторон.Также, по словам Шмыгаля, Варшава будет оказывать содействие в вопросе развития украинских общин, что закреплено в совместной декларации министерства развития общин и территорий Украины и министерства фондов и региональной политики Польши.На встрече были подписаны ряд документов, в частности совместная декларация министров внутренних дел Украины и Польши, меморандум о сотрудничестве в области национальной памяти, меморандум о взаимопонимании в области защиты окружающей среды, меморандум о разработке инструментов содействия торговле.

https://ria.ru/20220601/zelenskiy-1792436432.html

https://ria.ru/20220601/zerno-1792364965.html

украина

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, польша, варшава, матеуш моравецкий