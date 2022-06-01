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Администрация Пушилина опровергла сообщения о его ранении - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/oproverzhenie-1792414997.html
Администрация Пушилина опровергла сообщения о его ранении
Администрация Пушилина опровергла сообщения о его ранении - РИА Новости, 01.06.2022
Администрация Пушилина опровергла сообщения о его ранении
Заявления украинской стороны о якобы ранении главы ДНР Дениса Пушилина в Красном Лимане не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:07
2022-06-01T17:29
в мире
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
денис пушилин
игорь конашенков
владимир путин
красный лиман
россия
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Заявления украинской стороны о якобы ранении главы ДНР Дениса Пушилина в Красном Лимане не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в Донецке, знакомый с ситуацией.Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении Пушилина в городе.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
красный лиман
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, игорь конашенков, владимир путин, красный лиман, россия
17:07 01.06.2022 (обновлено: 17:29 01.06.2022)
 
Администрация Пушилина опровергла сообщения о его ранении

Администрация Пушилина: сообщения о ранении главы ДНР в Красном Лимане являются фейком

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Заявления украинской стороны о якобы ранении главы ДНР Дениса Пушилина в Красном Лимане не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в Донецке, знакомый с ситуацией.

"Нет, это не правда... фейк", — ответил собеседник агентства.

Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении Пушилина в городе.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:17Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИгорь КонашенковВладимир ПутинКрасный ЛиманРоссия
 
 
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