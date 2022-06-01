https://ria.ru/20220601/oproverzhenie-1792414997.html

Администрация Пушилина опровергла сообщения о его ранении

Администрация Пушилина опровергла сообщения о его ранении - РИА Новости, 01.06.2022

Администрация Пушилина опровергла сообщения о его ранении

Заявления украинской стороны о якобы ранении главы ДНР Дениса Пушилина в Красном Лимане не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:07

2022-06-01T17:07

2022-06-01T17:29

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

денис пушилин

игорь конашенков

владимир путин

красный лиман

россия

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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Заявления украинской стороны о якобы ранении главы ДНР Дениса Пушилина в Красном Лимане не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в Донецке, знакомый с ситуацией.Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении Пушилина в городе.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/nato-1791938843.html

донецкая народная республика

красный лиман

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, игорь конашенков, владимир путин, красный лиман, россия