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Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе
Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе - РИА Новости, 01.06.2022
Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе
Подразделения теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:53
2022-06-01T21:56
специальная военная операция на украине
одесса
украина
вооруженные силы украины
оружие
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе подразделениями территориальной обороны в здании лицея (ул. Елисаветинская) оборудован склад оружия и боеприпасов, в районе общежития и школы № 56 (ул. Тенистая) оборудованы траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", - сказал он.
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одесса, украина, вооруженные силы украины, оружие
21:53 01.06.2022 (обновлено: 21:56 01.06.2022)
 
Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе

Минобороны: подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в одесском лицее

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСклад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
Склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Одессе подразделениями территориальной обороны в здании лицея (ул. Елисаветинская) оборудован склад оружия и боеприпасов, в районе общежития и школы № 56 (ул. Тенистая) оборудованы траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныОружие
 
 
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