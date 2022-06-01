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Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе
Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе - РИА Новости, 01.06.2022
Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе
Подразделения теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:53
2022-06-01T21:53
2022-06-01T21:56
специальная военная операция на украине
одесса
украина
вооруженные силы украины
оружие
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе подразделениями территориальной обороны в здании лицея (ул. Елисаветинская) оборудован склад оружия и боеприпасов, в районе общежития и школы № 56 (ул. Тенистая) оборудованы траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", - сказал он.
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одесса, украина, вооруженные силы украины, оружие
21:53 01.06.2022 (обновлено: 21:56 01.06.2022)
Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе
Минобороны: подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в одесском лицее