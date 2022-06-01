https://ria.ru/20220601/odessa-1792484691.html

Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе

Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе - РИА Новости, 01.06.2022

Подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в лицее в Одессе

Подразделения теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:53

2022-06-01T21:53

2022-06-01T21:56

специальная военная операция на украине

одесса

украина

вооруженные силы украины

оружие

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе подразделениями территориальной обороны в здании лицея (ул. Елисаветинская) оборудован склад оружия и боеприпасов, в районе общежития и школы № 56 (ул. Тенистая) оборудованы траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", - сказал он.

https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792204615.html

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