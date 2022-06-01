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Лавров и генсек ОИС обсудили причины обострения международных отношений
Лавров и генсек ОИС обсудили причины обострения международных отношений - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров и генсек ОИС обсудили причины обострения международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха в ходе встречи обменялись... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T02:38
2022-06-01T02:38
2022-06-01T09:10
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха в ходе встречи обменялись мнениями о причинах обострения международных отношений с упором на необходимость уважения принципов суверенного равенства государств, сообщается на сайте МИД РФ.Отмечается, что было констатировано устойчивое развитие конструктивного взаимодействия России и ОИС, а также подтвержден взаимный настрой на наращивание партнерства по всем направлениям, в том числе с учетом статуса России как страны-наблюдателя при ОИС.Кроме того, Лавров и Таха высоко оценили проведенные в мае в Татарстане международные мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, включая полноформатное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир".В ходе встречи было условлено поддерживать регулярный политический диалог, включая осуществление в 2022 году визита генерального секретаря ОИС в Россию, уточняется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/lavrov-1792190006.html
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в мире, россия
02:38 01.06.2022 (обновлено: 09:10 01.06.2022)
Лавров и генсек ОИС обсудили причины обострения международных отношений
Глава МИД Лавров и генсек ОИС Таха обсудили причины обострения международных отношений
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха в ходе встречи обменялись мнениями о причинах обострения международных отношений с упором на необходимость уважения принципов суверенного равенства государств, сообщается
на сайте МИД РФ.
"Тридцать первого мая прибывший в Эр-Рияд с рабочим визитом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о причинах нынешнего обострения международных отношений с упором на необходимость уважения принципов суверенного равенства государств и решения всех конфликтов на мировой арене в соответствии положениями Устава ООН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было констатировано устойчивое развитие конструктивного взаимодействия России
и ОИС, а также подтвержден взаимный настрой на наращивание партнерства по всем направлениям, в том числе с учетом статуса России как страны-наблюдателя при ОИС.
Кроме того, Лавров и Таха высоко оценили проведенные в мае в Татарстане международные мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, включая полноформатное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир".
В ходе встречи было условлено поддерживать регулярный политический диалог, включая осуществление в 2022 году визита генерального секретаря ОИС в Россию, уточняется в сообщении.