18:38 01.06.2022 (обновлено: 18:51 01.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны украинских войск
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" и семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 18.05 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о шести обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметра. Поселок шахты "Трудовской" в Донецке войска Украины обстреляли три раза с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.