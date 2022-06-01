18:13 01.06.2022 (обновлено: 18:25 01.06.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
ДНР: украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка
Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.55 (совпадает с московским) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства ДНР в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
По данным ДНР, Донецк неоднократно подвергся обстрелам в среду. В частности, украинские войска в 8.10 мск выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 122 миллиметра, в 9.00 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.50 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 10.00 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 11.25 мск - 15 ракет из РСЗО "Град", в 12.35 мск - три снаряда калибром 152 миллиметра, в 14.18 мск - шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 15.45 мск - восемь снарядов калибром 122 миллиметра, в16.15 - 20 снарядов калибром 155 миллиметров.