https://ria.ru/20220601/obstrel-1792439706.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 01.06.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские войска в 17.55 мск выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:13

2022-06-01T18:13

2022-06-01T18:25

петровский район

донецк (днр)

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779384900_248:0:3042:1572_1920x0_80_0_0_0794c3a85b209466adf3da0368cc6b09.jpg

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.55 (совпадает с московским) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства ДНР в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.По данным ДНР, Донецк неоднократно подвергся обстрелам в среду. В частности, украинские войска в 8.10 мск выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 122 миллиметра, в 9.00 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.50 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 10.00 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 11.25 мск - 15 ракет из РСЗО "Град", в 12.35 мск - три снаряда калибром 152 миллиметра, в 14.18 мск - шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 15.45 мск - восемь снарядов калибром 122 миллиметра, в16.15 - 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр