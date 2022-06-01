Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР
ВСУ выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в ДНР
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 (время совпадает с мск) выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.00 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено пять мин из 120 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.